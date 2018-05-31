Ух, горяча! Американская модель поразила жаркой фотосессией в джинсовых шортах

На снимках Триста позирует в крохотном топике, едва прикрывающем ее грудь и коротких джинсовых шортах. Отметим, что Тристе всего 20 лет и она довольно часто принимает участие в откровенных фотосессиях, поэтому в таком образе девушка скорее очаровала фанатов и удивила их довольно скромным по ее меркам образом.