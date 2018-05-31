чт, 31.05.2018
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  • Ух, горяча! Американская модель поразила жаркой фотосессией в джинсовых шортах

Ух, горяча! Американская модель поразила жаркой фотосессией в джинсовых шортах

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Модель из Лос-Анджелиса Триста Микаил знает, чем порадовать своих поклонников. В Сети появилась новая фотосессия с участием девушки.

На снимках Триста позирует в крохотном топике, едва прикрывающем ее грудь и коротких джинсовых шортах. Отметим, что Тристе всего 20 лет и она довольно часто принимает участие в откровенных фотосессиях, поэтому в таком образе девушка скорее очаровала фанатов и удивила их довольно скромным по ее меркам образом.

Смотри фото!

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