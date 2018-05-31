Что приготовил последний день весны? Читайте гороскоп на 31 мая

Желательно воздержаться от поездок, больше времени проводить дома, уделять внимание членам семьи; можно принимать гостей. Ваш жизненный потенциал несколько снижен, организм уязвим, поэтому нужно избегать перегрузок, поменьше тревожиться по пустякам.

Дева

День пустых обещаний и ложных надежд. Основная проблема заключается в том, что вы не только верите людям, которые выдают желаемое за действительное, но и сами следуете их примеру. Между тем, у вас есть шанс найти по-настоящему надежного партнера. А потому будьте разборчивы и не ленитесь проверять любую полученную информацию. Такая тактика позволит решить многие проблемы, причем как ваши, так и ваших близких.

Отношения с любимым человеком разлаживаются, возникает немало поводов для споров. Несколько лучше понимают вас родственники, но и их суждения не всегда верны. Полагайтесь на свою интуицию.

Весы

День упорной работы ради достижения поставленной цели. Труды ваши увенчаются успехом, если не тратить время и силы на исполнение сиюминутных желаний, а сосредоточиться на том, что для вас действительно важно. Не поддавайтесь на провокации, отказывайтесь от авантюрных предложений и не торопитесь сближаться с людьми, подлинные намерения которых вам неизвестны – вы рискуете многим, даже если не подозреваете об этом.

День высокой творческой активности, оригинальных идей и необычных решений, воплощение которых в жизнь приведет к благоприятным переменам в личной сфере. Вероятны удачные покупки, хотя расходы могут оказаться несколько выше, чем вы ожидали.

Скорпион

День легких успехов и приятных совпадений, можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения и при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Идеи, появившиеся сегодня, позволят вам достичь поставленной цели, справиться с задачами, которые раньше казались неразрешимыми. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.

Значительно расширить свой круг общения поможет участие в увеселительных мероприятиях. Инициатива в романтических отношениях приветствуется, но и о чувстве меры забывать не стоит – дайте и любимому человеку возможность проявить себя.

Стрелец

Этот день щедр на проблемы, решение которых потребует терпения и упорства. Вам будет непросто поладить даже с самыми близкими, общение с любимым человеком принесет едва ли не больше неприятных моментов, чем радости. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, если откажетесь от поспешных суждений и не станете навязывать свое мнение окружающим.

Финансовое положение нестабильно, вы с трудом противостоите соблазнам и склонны тратить больше, чем можете себе позволить. День принесет удачу тем, кто собирается в поездки, однако от опасных путешествий лучше отказаться – есть вероятность травм и переутомления.

Козерог