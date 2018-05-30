ср, 30.05.2018
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  • Нимфа! Виктория Боня покорила роскошным платьем с выдающимся декольте

Нимфа! Виктория Боня покорила роскошным платьем с выдающимся декольте

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Виктория Боня.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Не успела общественность отойти от роскошных нарядов Виктории Бони во время Каннского кинофестиваля, как она решила удивлять шикарными образами и дальше, пишет Fabiosa.

Элегантно разместившись на скамье возле московского отеля, Виктория гордо позировала в платье невероятной красоты.

Шлейф добавляет образу ноток нежности и легкости, а акцент на декольте в платье без бретелек делает его эффектным и сексуальным. Видно, что на ногах у Виктории красуются открытые босоножки нежного бежевого оттенка. 

Массивные украшения, идеальная укладка и эффектный макияж - еще три элемента на пути к незабываемому образу. 

 

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