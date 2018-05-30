Нимфа! Виктория Боня покорила роскошным платьем с выдающимся декольте
30 мая 2018 г., 19:50
Не успела общественность отойти от роскошных нарядов Виктории Бони во время Каннского кинофестиваля, как она решила удивлять шикарными образами и дальше, пишет Fabiosa.
Элегантно разместившись на скамье возле московского отеля, Виктория гордо позировала в платье невероятной красоты.
Шлейф добавляет образу ноток нежности и легкости, а акцент на декольте в платье без бретелек делает его эффектным и сексуальным. Видно, что на ногах у Виктории красуются открытые босоножки нежного бежевого оттенка.
Массивные украшения, идеальная укладка и эффектный макияж - еще три элемента на пути к незабываемому образу.