Малолетний сын российского актера трагически погиб в Таллинне

Владимир Литвинов получил популярность благодаря таким картинам как «Во саду ли, в огороде», «Тяжелый песок», «Московская борзая», «Морпехи», «Улицы разбитых фонарей» и другим. О его личной жизни крайне мало известно журналистам. В беседе с Борисом Корчевниковым актер решил раскрыть интимные подробности.

Актер был несколько раз женат. Первый брак Литвинова оказался ранним, супруга Наталья подарила ему двух детей: сына и дочь. Однако спустя время брак распался, а потом в жизни Владимира произошло куда более страшное событие – его малолетний сын умер. «У меня погиб сын. Я был на гастролях в Баку, возвращался домой и был в прекрасном настроении, когда вдруг узнал о трагедии. Это была автокатастрофа. Ему было 11. Он перебегал дорогу. Мы на тот момент уже расстались с Натальей, все это произошло в Таллинне», – рассказал жуткую историю Литвинов.

После произошедшей трагедии бывшая супруга, по словам актера, забрала их дочь Анну и увезла ее в Эстонию. По молодости лет Литвинов не препятствовал и не пытался наладить связи с наследницей. «Они уехали в Таллинн, я остался в Ленинграде. До сих пор чувствую свою вину, что не общался с дочерью – бывшая жена не навязывалась, да и я не слишком горел желанием», – признался артист.

Литвинов все же обрел личное счастье. В автобусе он познакомился с женщиной по имени Елена. Внушительная разница в возрасте – 19 лет – не помешала им полюбить друг друга. Вместе они уже почти 30 лет. Елена родила ему сына Арсения и дочь Аксинью. Интересно, что девочка появилась на свет, когда Владимиру было уже под 60.