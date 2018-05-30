Малолетний сын российского актера трагически погиб в Таллинне

Актер Владимир Литвинов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Популярный артист откровенно рассказал о потере жены и сына и обретении новой семьи, пишут Дни.ру.
Владимир Литвинов получил популярность благодаря таким картинам как «Во саду ли, в огороде», «Тяжелый песок», «Московская борзая», «Морпехи», «Улицы разбитых фонарей» и другим. О его личной жизни крайне мало известно журналистам. В беседе с Борисом Корчевниковым актер решил раскрыть интимные подробности.
Актер был несколько раз женат. Первый брак Литвинова оказался ранним, супруга Наталья подарила ему двух детей: сына и дочь. Однако спустя время брак распался, а потом в жизни Владимира произошло куда более страшное событие – его малолетний сын умер. «У меня погиб сын. Я был на гастролях в Баку, возвращался домой и был в прекрасном настроении, когда вдруг узнал о трагедии. Это была автокатастрофа. Ему было 11. Он перебегал дорогу. Мы на тот момент уже расстались с Натальей, все это произошло в Таллинне», – рассказал жуткую историю Литвинов.
После произошедшей трагедии бывшая супруга, по словам актера, забрала их дочь Анну и увезла ее в Эстонию. По молодости лет Литвинов не препятствовал и не пытался наладить связи с наследницей. «Они уехали в Таллинн, я остался в Ленинграде. До сих пор чувствую свою вину, что не общался с дочерью – бывшая жена не навязывалась, да и я не слишком горел желанием», – признался артист.
Литвинов все же обрел личное счастье. В автобусе он познакомился с женщиной по имени Елена. Внушительная разница в возрасте – 19 лет – не помешала им полюбить друг друга. Вместе они уже почти 30 лет. Елена родила ему сына Арсения и дочь Аксинью. Интересно, что девочка появилась на свет, когда Владимиру было уже под 60.
«Мальчик у нас непростой, очень эмоциональный, иногда заносит. Аксинья – наш смысл, наше утешение, наше напряжение в некотором смысле, ведь надо ее вырастить», – отметил Литвинов, которому, к слову, сейчас 67 лет. А еще актер признался, что надеется наладить отношения со старшей дочерью Анной. «Мне бы еще хотелось встретиться со старшей дочкой и познакомиться поближе, ведь по сути мы друг друга не знаем», – заключил актер.