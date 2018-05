Лухари. Бородину и жену Джигана поймали на краже идей одежды с AliExpress

Девочки, Ваше любимое вельветовое платье В НАЛИЧИИ ‼️Цена: 4.900₽ Размер: S-M(42-44), длина 102 см. Спеши заказать! Количество сильно ограничено. ‼️ДЛЯ ЗАКАЗА пишите нам в WhatsApp 7️⃣9️⃣2️⃣6️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣2️⃣7️⃣ 📦🕊ДОСТАВКА в любую точку мира! 🔘Экспресс-доставка по России! #bangbang #bangbangbykseniaborodina #dress #ксениябородина #borodylia

A post shared by Store By Ksenia Borodina. (@bang_bang_borodina) on Feb 10, 2018 at 1:46am PST