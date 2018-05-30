Лухари. Бородину и жену Джигана поймали на краже идей одежды с AliExpress

По данным телеграм-канала, наряды от звёзд отличаются от одежды с Китая только перешитым ярлыком с названием бренда и ценой.

Так, в Store By Ksenia Borodina представлено красное вельветовое пальто за 4900 рублей (67 евро).

Осеннее платье такого же фасона и качества есть и на AliExpress, но только в четыре раза дешевле — за 1158 рублей (16 евро).

ФОТО: Скриншот с сайта AliExpress

Это не единственный наряд, полностью повторяющий модель, представленную в интернет-магазине. В шоурум звезды есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей (53 евро).

Его полную копию можно также купить AliExpress, но больше, чем в три раза дешевле — за 1127 рублей (15 евро).

ФОТО: Скриншот с сайта AliExpress

В магазине Оксаны Самойловой, который также активно рекламируется в «Инстаграме», также двойники китайских товаров.

Так, «сочное платье «Делис»» для девочек за 2600 рублей (35 евро) ничем, кроме цены, не отличается от «летнего платья лимон» за 460 рублей (6 евро) в интернет-магазине.

ФОТО: Скриншот с сайта AliExpress