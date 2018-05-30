Птицы нагадили на автомобиль? Вот почему вы тут же должны помыть его

Эксперты выяснили, какие машины птицы метят чаще и реже остальных. Наибольшее предпочтение пернатые отдают автомобилям красного цвета. Эти машины были «помечены» птицами в 18% случаев, пишут Aif.ru.

Чуть менее часто пернатые метят синие (второе место, 14% случаев) и черные машины (третье место рейтинга, 11% случаев). Реже птицы гадят на белые (7%), а также серые и серебристые (3%) автомобили. При этом только в 1% случаев под «обстрел» попадают зеленые авто.

По словам экспертов компании Halfords, проводившей исследование, при обнаружении испражнений, немедленно их стирают 17% автолюбителей, 20% водителей убирают грязь в течение нескольких дней, а большая часть владельцев машин (55%) ждет следующей мойки. При этом в 8% случаев водители не принимают никаких мер.

По словам специалистов, птичий помет очень опасен для кузова машин. Подобные загрязнения следует смывать немедленно. При этом наиболее вредны испражнения пернатых, питающихся злаковыми. Таким образом, для автомобиля голуби опаснее, чем чайки.

Но есть и хорошее в этом.

Хотим выделить несколько наиболее благоприятных примет в связи с этим: