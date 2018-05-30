Западные СМИ рассекретили нового возлюбленного Анджелины Джоли

На этот раз западным журналистам удалось выяснить, что актриса уже несколько месяцев встречается с 37-летним актером Томом Хиддлстоном, пишет Woman.

После того, как в 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе, в прессе то и дело появлялась информация об их новых романах. Голливудской актрисе приписывали отношения как с прославленными красавцами, например, с Джаредом Лето, так и с неизвестными широкой публике бизнесменами и миллионерами.

Однако домыслы журналистов так ни разу и не получили прямого подтверждения от самой Энджи. Не так давно в зарубежной прессе появилась информация о том, что актриса сблизилась с... Томом Хиддлстоном.

Оказалось, всю церемонию «Золотой глобус» Крис Хэмсворт, коллега британского актера по фильмам о Торе, прожужжал Анджелине все уши о том, с каким прекрасным человеком ему довелось сниматься. Рассказы Хэмсворта впечатлили Джоли, и она взяла у него номер телефона Хиддлстона. После чего у знаменитостей якобы начался роман. Правда, поначалу Энджи и Том только переписывались, но сейчас у них все гораздо серьезнее.

Том Хиддлстон ФОТО: Jordan Strauss / AP