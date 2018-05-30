Молодая жена Михаила Задорнова обиделась на его завещание

Последняя воля стала неожиданностью для законной вдовы сатирика.
Согласно последней воле Михаила Задорнова, его наследницами стали первая супруга Велта и вторая – Елена Бомбина. Говорят, в лучшем положении оказалась именно Велта, что очень не понравилось его вдове. По некоторой информации, такое решение Задорнова было связано с тем, что Елена могла разочаровать сатирика своим частым отсутствием, пишут Dni.
Прошло полгода с тех пор, как в ноябре 2017-го умер Михаил Задорнов. Прославленный сатирик подготовил два завещания. Немалую часть юморист оставил первой жене Велте, с которой был официально разведен. Авторские права на свои произведения Задорнов разделил между Велтой и второй супругой Еленой Бомбиной, которая была на 16 лет младше него.
Некая близкая подруга объяснила, почему артист поступил так, а не иначе. «Последние годы его отношения с Велтой стали даже лучше, чем со второй супругой. Велта Яновна очень рассудительная и мудрая женщина. Она родом из Риги, но сейчас живет в Москве», – сообщила собеседница. По ее словам, несмотря на то, что обе жены стали наследницами по завещанию, в лучшем положении, как это ни парадоксально, оказалась именно Велта.
«Авторские права – это ведь постоянный доход... Знаю реакцию обеих жен на открытые завещания. Велта была благодарна. А вот Елена – не очень. Она планировала получить все. Но Бомбиной остается то, что ей лично он купил в браке и оформил на нее. Конечно, ей хотелось быть полной наследницей духовного наследия писателя, самой все решать», – отметила приятельница Задорнова.
Женщина дала понять, что незадолго до смерти сатирик был разочарован женой. «Когда Задорнов в Германии лежал, Бомбина часто отлучалась "по делам". Михаил Николаевич это отметил, сказал об этом своей сестре. Были этакие звоночки... Я наблюдала за обеими на похоронах. Велта была убита горем. А Елена время от времени поправляла прическу, ей было важно, как она выглядит даже в такой трагический момент...» – цитирует своего информатора сайт «Комсомольская правда».