Молодая жена Михаила Задорнова обиделась на его завещание

Согласно последней воле Михаила Задорнова, его наследницами стали первая супруга Велта и вторая – Елена Бомбина. Говорят, в лучшем положении оказалась именно Велта, что очень не понравилось его вдове. По некоторой информации, такое решение Задорнова было связано с тем, что Елена могла разочаровать сатирика своим частым отсутствием, пишут Dni.

Прошло полгода с тех пор, как в ноябре 2017-го умер Михаил Задорнов. Прославленный сатирик подготовил два завещания. Немалую часть юморист оставил первой жене Велте, с которой был официально разведен. Авторские права на свои произведения Задорнов разделил между Велтой и второй супругой Еленой Бомбиной, которая была на 16 лет младше него.

Некая близкая подруга объяснила, почему артист поступил так, а не иначе. «Последние годы его отношения с Велтой стали даже лучше, чем со второй супругой. Велта Яновна очень рассудительная и мудрая женщина. Она родом из Риги, но сейчас живет в Москве», – сообщила собеседница. По ее словам, несмотря на то, что обе жены стали наследницами по завещанию, в лучшем положении, как это ни парадоксально, оказалась именно Велта.

«Авторские права – это ведь постоянный доход... Знаю реакцию обеих жен на открытые завещания. Велта была благодарна. А вот Елена – не очень. Она планировала получить все. Но Бомбиной остается то, что ей лично он купил в браке и оформил на нее. Конечно, ей хотелось быть полной наследницей духовного наследия писателя, самой все решать», – отметила приятельница Задорнова.