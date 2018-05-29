Умер актер Юрий Рашкин

Актер театра «Современник» Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Его не стало 29 мая. «Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом», — подчеркивается в сообщении.