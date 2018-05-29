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Умер актер Юрий Рашкин

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ФОТО: Кадр из фильма

Причина смерти российского актера не уточняется.

Актер театра «Современник» Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Его не стало 29 мая. «Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом», — подчеркивается в сообщении.

Юрий Рашкин служил в «Современнике» в 1967-1973 годах, сыграл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Декабристы», «На дне», «Принцесса и дровосек» и других. Позже он перешел в петербургский театр Комедии. Актер снялся в фильмах «О любви», «Мосты». 

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