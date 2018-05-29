«Фейсбук» напугал девушку напоминанием умереть

Жительница Лондона Рэйчел рассказала о забавном напоминании «Фейсбука»: соцсеть предложила не забыть, что сегодня ей предстоит «умереть». Об этом она сообщила в своём «твиттере», пост стал вирусным.

this is a public lecture I thought about going to tonight but fuck, what a notification pic.twitter.com/wwmFJdnBrr — Rachel (@underthenettle) May 29, 2018

«Это всего лишь публичная лекция, на которую я собираюсь идти ночью, но, чёрт побери, что за уведомление!», - написала девушка.

Рэйчел показала скриншот с уведомлением от соцсети, на котором написано «Напоминание. У вас новое событие сегодня: Смерть». Спросонья девушка немного испугалась, но потом поняла, что «Фейсбук» не желает ей смерти. Речь идёт о событии, которое его организаторы назвали «Смерть».

Пользователи «Твиттера» назвали соцсеть «экзистенциальной» и пошутили, что это может быть новой функцией смартфона девушки. Один из них спросил Рэчел: «И что ты будешь делать в свои последние 12 часов?»