Названа причина, почему нельзя рассаживать членов семьи в самолете

По мнению ученых, даже в случае небольшой турбулентности на борту может возникнуть паника, когда один их членов семьи захочет убедиться, что с остальными всё в порядке.

Специалисты считают, что в случае внештатной ситуации, пассажиры запаникуют и будут искать друг друга, теряя время на спасение и мешая другим.

Чтобы избежать этого, специалисты советовали сотрудникам авиакомпаний отказаться от правила рассаживать членов семьи, ради продажи мест за дополнительную плату, пишет Telegraph.

«Дети должны сидеть в одном ряду со взрослым. В самолетах с двумя проходами ребенок и его родитель не должны разделяться более чем одним проходом. Когда это невозможно, дети не должны сидеть более чем на один ряд вперед или назад от взрослых, которые их сопровождают», — рекомендовали специалисты.