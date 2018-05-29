Названа причина, почему нельзя рассаживать членов семьи в самолете

Опасностью для всех пассажиров лайнера грозит рассаживание членов одной семьи в разные части самолета. К таким выводам пришли специалисты Королевского авиационного общества Великобритании, сообщает издание Ridus.ru.
По мнению ученых, даже в случае небольшой турбулентности на борту может возникнуть паника, когда один их членов семьи захочет убедиться, что с остальными всё в порядке.
Специалисты считают, что в случае внештатной ситуации, пассажиры запаникуют и будут искать друг друга, теряя время на спасение и мешая другим.
Чтобы избежать этого, специалисты советовали сотрудникам авиакомпаний отказаться от правила рассаживать членов семьи, ради продажи мест за дополнительную плату, пишет Telegraph.
«Дети должны сидеть в одном ряду со взрослым. В самолетах с двумя проходами ребенок и его родитель не должны разделяться более чем одним проходом. Когда это невозможно, дети не должны сидеть более чем на один ряд вперед или назад от взрослых, которые их сопровождают», — рекомендовали специалисты.
Недавно руководство лоукостера «Победа», славящегося своей политикой рассаживать членов семьи в разные части самолета, задумалось над приобретением кресел, в которых невозможно сидеть. Ранее в СМИ появилась информация, что компания рассматривает различные варианты перелетов, при которых станет возможным уплотнить рассадку пассажиров и увеличить количество дешевых билетов.