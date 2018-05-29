Лазарев о реванше на «Евровидении»

«Я не берусь судить, почему России в этом году не повезло на «Евровидении», – сказал Сергей Лазарев. – Да и не хочется сейчас обсуждать нашу конкурсантку Юлию Самойлову и ее песню – столько всего уже сказано, что Америки я не открою. Данность такова, что мы, к сожалению, даже не прошли в финал, поэтому надо делать соответствующие выводы и не повторять ошибок».

А вот сам он, кажется, не против поехать на главный песенный смотр континента еще раз и взять реванш – победил же, в конце концов, Дима Билан со второй попытки!

«Мне кажется, должно сложиться много факторов для того, чтобы я снова отправился штурмовать «Евровидение», – заверил артист. – Это, во-первых, песня, во-вторых, команда, в-третьих, готовность страны. Но, честно, я не знаю, поехал ли бы еще раз, потому что этот конкурс – невероятная ответственность и очень большой стресс. Признаться, я даже мало помню, что происходило после моего выступления, кто что говорил, кто звонил. SMS и звонков было очень много, я не успевал отвечать, потому что более был занят происходящим в эти минуты на арене».