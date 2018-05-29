Девушка пожаловалась, что за ней следят, но записи с камер шокировали полицию
29 мая 2018 г., 12:59
На кадрах видно, как через стены железнодорожной станции в Сербии ходит белый силуэт.
Жительница сербского города Трстеник пожаловалась полицейским, что за ней следят. Однако когда стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, то ужаснулись от увиденного. На кадрах видно, как белая фигура перемещается по коридору, где некоторое время назад проходила испугавшаяся женщина, сообщает Daily Star.
Женщина обратилась в полицию после того, как по дороге домой заметила, как что-то прыгает с одного фонарного столба на другой. Видео с необъяснимым явлением выложили к себе на YouTube-канал The Hidden Underbelly охотники за приведениями.