Девушка пожаловалась, что за ней следят, но записи с камер шокировали полицию

Жительница сербского города Трстеник пожаловалась полицейским, что за ней следят. Однако когда стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, то ужаснулись от увиденного. На кадрах видно, как белая фигура перемещается по коридору, где некоторое время назад проходила испугавшаяся женщина, сообщает Daily Star.