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  • Девушка пожаловалась, что за ней следят, но записи с камер шокировали полицию

Девушка пожаловалась, что за ней следят, но записи с камер шокировали полицию

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ФОТО: Скриншот с видео

На кадрах видно, как через стены железнодорожной станции в Сербии ходит белый силуэт.

Жительница сербского города Трстеник пожаловалась полицейским, что за ней следят. Однако когда стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, то ужаснулись от увиденного. На кадрах видно, как белая фигура перемещается по коридору, где некоторое время назад проходила испугавшаяся женщина, сообщает Daily Star.

Женщина обратилась в полицию после того, как по дороге домой заметила, как что-то прыгает с одного фонарного столба на другой. Видео с необъяснимым явлением выложили к себе на YouTube-канал The Hidden Underbelly охотники за приведениями.

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