Четыре самых эффективных способа защитить себя от рака

Развитие раковых опухолей в 40% случаев можно предотвратить, заявили ученые. Изложенные в их документе рекомендации основаны на данных последнего экспертного отчета и на заключении, сделанном независимой группы экспертов. Рекомендуемые медицинскими специалистами практики, по оценке исследователей, «действительно могут оказать огромное влияние на снижение рисков развития рака и других неинфекционные заболеваний».

Что же является главным в профилактике рака по мнению ученых?

Контроль над весом. Полнеть опасно: чем больше жира в теле, тем выше шанс того, что появится рак. Еще 10 лет была выявлена связь ожирения и 7 видов рака. Сегодняшние исследования расширили этот список до 12 типов онкологии. В частности, тучность может быть провокатором рака предстательной и молочной желез, желудка, печени, полости рта и глотки, кишечника, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы, матки.

Подвижность. Меньше сидеть – больше двигаться: это еще одно правило для тех, кто хочет избежать онкологии за счет собственных усилий. По подсчетам ученых, уровень умеренной физической активности должен быть не менее 150 минут в неделю.

Отказ от вредных привычек. Необходимо максимально ограничить употребление фаст-фуда, а также обработанных продуктов с высоким содержанием жира, крахмалов или сахара. Следите за тем, насколько натуральная ваша пища, избегайте искусственных добавок. Скажите «нет» табаку и алкоголю.

Здоровый рацион. Ученые настаивают: в ежедневном питании значительную часть должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые и бобовые.