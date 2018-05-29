вт, 29.05.2018
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл люксовые кинозалы: теперь все будут смотреть фильмы лежа! (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Самую сексуальную сисадминшу в мире с шестым размером груди сняли загорающей топлес

Самую сексуальную сисадминшу в мире с шестым размером груди сняли загорающей топлес

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Arrow Press / EMPICS Entertainment

Когда-то 31-летняя Риан Сагден из Манчестера работала системным администратором, но друзья уговорили ее попробовать себя в качестве фотомодели.

Теперь у девушки больше 250 тысяч подписчиков в Instagram, и неудивительно — не каждая айтишница может похвастаться натуральной грудью шестого размера.

 

A post shared by Rhian Sugden (@rhiansuggers) on

Сейчас Риан Сагден отдыхает в Турции вместе со своим женихом Оливером Меллором и радует подписчиков откровенными фотографиями из отпуска.

Сексуальный снимок модели собрал почти 15 тысяч лайков и сотни комментариев.

Как сообщает Daily Mail, девушка отправилась к морю, чтобы спланировать свадьбу в спокойной романтической обстановке. Остаeтся надеться, что замужество не заставит Риан отказаться от горячих фотосессий.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ