Самую сексуальную сисадминшу в мире с шестым размером груди сняли загорающей топлес

29 мая 2018 г., 13:45
Когда-то 31-летняя Риан Сагден из Манчестера работала системным администратором, но друзья уговорили ее попробовать себя в качестве фотомодели.
Теперь у девушки больше 250 тысяч подписчиков в Instagram, и неудивительно — не каждая айтишница может похвастаться натуральной грудью шестого размера.
Сейчас Риан Сагден отдыхает в Турции вместе со своим женихом Оливером Меллором и радует подписчиков откровенными фотографиями из отпуска.
Сексуальный снимок модели собрал почти 15 тысяч лайков и сотни комментариев.
Как сообщает Daily Mail, девушка отправилась к морю, чтобы спланировать свадьбу в спокойной романтической обстановке. Остаeтся надеться, что замужество не заставит Риан отказаться от горячих фотосессий.