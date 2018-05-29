Самую сексуальную сисадминшу в мире с шестым размером груди сняли загорающей топлес

Теперь у девушки больше 250 тысяч подписчиков в Instagram, и неудивительно — не каждая айтишница может похвастаться натуральной грудью шестого размера.

A post shared by Rhian Sugden (@rhiansuggers) on May 27, 2018 at 2:29am PDT

Сейчас Риан Сагден отдыхает в Турции вместе со своим женихом Оливером Меллором и радует подписчиков откровенными фотографиями из отпуска.

Сексуальный снимок модели собрал почти 15 тысяч лайков и сотни комментариев.