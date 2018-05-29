Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл люксвоые кинозалы: теперь все будут смотреть фильмы лежа! (ГАЛЕРЕЯ)

Кинозалы LUXE являются торговой маркой Odeon Group, собственника Forum Cinemas. LUXE означает высокий уровень комфорта, а также особенно качественные изображение и звук. «Обстановка двух кинозалов была полностью обновлена, хотя главным изменением все же является то, что теперь все обычные кресла в этих залах заменены очень удобными креслами recliner, в которых можно занять максимально комфортное положение и наслаждаться происходящим на экране, – пояснил исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго. – Кресла похожи на те, что установлены в зале A. Le Coq Sviit, но в Sviit еще есть возможность заказать еду и напитки при помощи расположенного в кресле экрана, а в зале также расположена приватная лаунж-секция. Первый новый зал LUXE уже открыт и ждет посетителей. Работы во втором зале подходят к концу и все будет готово к началу июня».