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Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл люксвоые кинозалы: теперь все будут смотреть фильмы лежа! (ГАЛЕРЕЯ)

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В Forum Cinemas Coca-Cola Plaza завершились работы по обновлению некоторых залов, в ходе чего были открыты два зала с невероятно комфортными креслами-кроватями. Это первая в странах Балтии концепция LUXE, где в зале абсолютно все места одинаковые - кресла-шезлонги. 

Кинозалы LUXE являются торговой маркой Odeon Group, собственника Forum Cinemas. LUXE означает высокий уровень комфорта, а также особенно качественные изображение и звук. «Обстановка двух кинозалов была полностью обновлена, хотя главным изменением все же является то, что теперь все обычные кресла в этих залах заменены очень удобными креслами recliner, в которых можно занять максимально комфортное положение и наслаждаться происходящим на экране, – пояснил исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго. – Кресла похожи на те, что установлены в зале A. Le Coq Sviit, но в Sviit еще есть возможность заказать еду и напитки при помощи расположенного в кресле экрана, а в зале также расположена приватная лаунж-секция. Первый новый зал LUXE уже открыт и ждет посетителей. Работы во втором зале подходят к концу и все будет готово к началу июня».

Конго добавил, что в сравнении с прежними, мест в обновленных залах теперь несколько меньше, но поскольку клиенты ожидают все большего комфорта и цельного опыта посещения кино, сооружение двух залов LUXE стало для Coca-Cola Plaza тщательно продуманным решением. Цены билетов в новые залы LUXE останутся на уровне цен в зал SCAPE.

25 мая обновилась и система «Киноклуба» Forum Cinemas: к трем существующим статусам «Член клуба», «Фанат» и «Гуру» добавился четвертый статус – «Спец». Также добавилась совершенно новая система бонусов, позволяющая вне зависимости от статуса собирать бесплатные билеты, напитки и закуски. Будут проходить розыгрыши с отличными призами, а членство в клубе также позволяет пользоваться различными предложениями партнеров Forum Cinemas.

ФОТО: ForumCinemas

ФОТО: ForumCinemas

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