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Фото: что случилось с грудью певицы Пелагеи?

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Пелагея

ФОТО: Кадр из "Голос"

Поклонники пришли в недоумение, увидев новую фотографию популярной исполнительницы, наставницы в шоу «Голос» Пелагеи. В частности, фанаты удивились преображению груди артистки.

В Сети, на страничках, посвященных исполнительнице народных песен Пелагеи, появилось новое фото. На снимке артистка запечатлена в зеленом атласном наряде по типу комбинации с открытыми плечами и внушительным декольте. Завершают образ убранные волосы с двумя локонами вдоль лица и минималистичный макияж.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии Пелагеи. Пока одни рассыпались в комплиментах, другие недоуменно вопрошали, что случилось с грудью певицы. Ранее у певицы не наблюдалось таких пышных форм. 

Впрочем, нашлись и те поклонники, кто предположил, что причина преобразования груди Пелагеи скрыта в специальном поддерживающем белье, которое не видно на фотографии. Фанаты похвалили артистку за необычный образ и выразили надежду, что она и дальше будет радовать их нестандартными ходами в своем имидже.

A post shared by my Goddess (@_queen.po_) on

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