вт, 29.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Вау! Стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц

Вау! Стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл проведут медовый месяц в канадской провинции Альберта. Местом выбран национальный парк Джаспер, сообщает TMZ. Точную дату прибытия супругов в Канаду портал не называет.

По данным СМИ, выбранный королевской четой отель считается "канадским раем" — в нём любят останавливаться знаменитости из США и Великобритании.

Отмечается, что для обеспечения безопасности будут задействованы как британские, так и канадские правоохранители.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. СМИ уже успели подсчитать чек королевского торжества.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ