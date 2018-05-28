Меган Маркл - первая невеста, которой дали слово, а принц Уильям рассказал о мокрых трусах

Торжество проходило в загородной резиденции королевской семьи – Фрогмор-хаус, которая расположена в километре от Виндзорского дворца. На входе всех без исключения гостей, которых, к слову, было 200 человек, обыскали и попросили сдать мобильные телефоны.

Торжество проходило в загородной резиденции королевской семьи – Фрогмор-хаус, которая расположена в километре от Виндзорского дворца. На входе всех без исключения гостей, которых, к слову, было 200 человек, обыскали и попросили сдать мобильные телефоны.

На мероприятии присутствовали родственники, друзья молодоженов и некоторые приближенные к королевской семье знаменитости. К примеру, британский комик Джеймс Корден заявился в костюме короля Генриха VIII, который правил Англией в начале XVI века. «Совершенно не представляю, как одеваются для королевских свадеб. Пришлось изучить руководство по этикету и найти этот костюм», – пояснил он. В конце своей речи Корден исполнил песню собственного сочинения о принце Гарри и Меган Маркл.

Друг детства Гарри Чарли ван Страубензи, произнося тост за молодых, вспомнил историю из детства. Однажды, будучи школьником, принц забросил на крышу его плюшевого мишку. «Давайте посмотрим правде в глаза: он рыжий. Гарри много лет отказывался это признать. Когда он был младше, то ненавидел других рыжих», – пошутил Чарли над другом.

Гости вечеринки утверждают, что принц Уильям на свадьбе брата был в очень приподнятом настроении. Герцог Кембриджский, был так раскрепощен, что рассказал присутствующим пошлый анекдот про мокрые трусы.

Невеста тоже взяла слово. Меган поблагодарила королеву за доброе отношение к ней, а новоиспеченного свекра принца Чарльза – за то, что проводил ее к алтарю, подменив отца, который не смог приехать из-за болезни. Отметим, что впервые в истории британской королевской семьи на свадебном торжестве невесте дали слово.