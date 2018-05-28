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  • Какой горячий! Бортпроводник исполнил зажигательный танец под песню Бритни Спирс

Какой горячий! Бортпроводник исполнил зажигательный танец под песню Бритни Спирс

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Не так давно бортпроводник по имени Паоло стал настоящей звездой соцсетей, пишет Fabiosa.

Во время рейса из итальянской Генуи в английский Борнмут сотрудник авиакомпании Ryanair решил скрасить скуку от длительного полёта. Незадолго до приземления пассажиров предупредили, что их ждёт небольшой сюрприз. Между рядами появился бортпроводник с пустой тележкой и исполнил танец под песню Бритни Спирс "Toxic".

Оправившись от удивления, пассажиры тут же вооружились смартфонами и принялись снимать представление на видео. Позже ролик опубликовали в соцсетях, и артистичный Паоло стал звездой Интернета. 

Действие клипа на один из главных хитов поп-звезды также разворачивается на борту самолёта.

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