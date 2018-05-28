Какой горячий! Бортпроводник исполнил зажигательный танец под песню Бритни Спирс
28 мая 2018 г., 18:40
Не так давно бортпроводник по имени Паоло стал настоящей звездой соцсетей, пишет Fabiosa.
Во время рейса из итальянской Генуи в английский Борнмут сотрудник авиакомпании Ryanair решил скрасить скуку от длительного полёта. Незадолго до приземления пассажиров предупредили, что их ждёт небольшой сюрприз. Между рядами появился бортпроводник с пустой тележкой и исполнил танец под песню Бритни Спирс "Toxic".
Оправившись от удивления, пассажиры тут же вооружились смартфонами и принялись снимать представление на видео. Позже ролик опубликовали в соцсетях, и артистичный Паоло стал звездой Интернета.
Действие клипа на один из главных хитов поп-звезды также разворачивается на борту самолёта.