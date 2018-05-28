Почему люди изменяют: ответ психологов

Психотерапевт Джон Говард, который специализируется на поведении, говорит про неутешительную статистику – около 50 % людей в отношениях изменяют своим партнерам. В то же время процент разводов также составляет около 50%. Измена, в свою очередь, считается основной причиной разводов.

Так почему же люди изменяют и разводятся? Многие социологи и консультанты в области отношений утверждают, что идея моногамии идет наперекор эволюции.

«Моногамные отношения кажутся мне неестественными. С точки зрения эволюции, задача мужчины — оплодотворить как можно больше женщин для продолжения своего рода», –считает семейный психотерапевт из Нью-Йорка Франклин Портер.

Мистер Портер также объясняет, что люди начали жить парами и заводить детей несмотря на врожденное желание «исследовать что-то новое, которое так и не пропало у нас со временем».

В результатах исследования, которые были недавно опубликованы в The Journal of Sex Research, были детально описаны причины измен.

Согласно команде исследователей, существует 4 основные причины, по которым люди изменяют.

Отсутствие чувств («Я разлюбил/разлюбила своего партнера.»)

Неудивительно, но большинство изменщиков признавались, что разлюбили своих партнеров. Утверждение «Я тебя больше не люблю» хоть и звучит прямолинейно, на самом деле может быть всего лишь предлогом. Более того, проблема может быть в совершенно ином, например, в недостатке общения, скуке или банальной потере интереса.

Отсутствие преданности («Я не был/была до конца предан/предана своему партнеру»)

Многие люди, вступая в отношения, настроены не особо серьезно. Для них отношения не несут в себе какие-либо обязательства. Это становится проблемой только в том случае, когда их партнеры не разделяют подобной точки зрения.

Само собой разумеется, что счастье партнеров напрямую зависит от их уровня преданности. Отсутствие преданности и близости, в свою очередь, рано или поздно приведет к разрыву.

Заниженная самооценка («Я хотел/хотела поднять свою репутацию»)

Новые завоевания на любовном фронте повышают нашу самооценку. Женщины и мужчины, которые решаются на измену из-за низкой самооценки, ошибочно считают, что связи с незнакомцами придадут им уверенности в себе.

Некоторые могут пойти на измену для того, чтобы поднять свою репутацию. Подобные случаи больше типичны для молодежи, но встречаются также и более зрелые люли, которые решаются на такой поступок.

Случайные обстоятельства («Я был/была пьяна и не мог/могла мыслить здраво»)

Нередки случаи, когда в силу вступают случайные обстоятельства. Человек просто-напросто оказывается в неправильное время в неправильном месте и совершает неправильный поступок. Алкоголь и некоторые наркотические вещества заставляют человека забыть о запретах и затуманивают его рассудок. Вероятность того, что человек сделает неверный выбор и изменит своему партнеру значительно увеличивается, когда он находиться под влиянием алкоголя или наркотиков.

Последствия измены.