Почему люди изменяют: ответ психологов

Измена может стать решающим фактором для разрыва отношений, пишет Сегодня со ссылкой на Клубер.
Психотерапевт Джон Говард, который специализируется на поведении, говорит про неутешительную статистику – около 50 % людей в отношениях изменяют своим партнерам. В то же время процент разводов также составляет около 50%. Измена, в свою очередь, считается основной причиной разводов.
Так почему же люди изменяют и разводятся? Многие социологи и консультанты в области отношений утверждают, что идея моногамии идет наперекор эволюции.
«Моногамные отношения кажутся мне неестественными. С точки зрения эволюции, задача мужчины — оплодотворить как можно больше женщин для продолжения своего рода», –считает семейный психотерапевт из Нью-Йорка Франклин Портер.
Мистер Портер также объясняет, что люди начали жить парами и заводить детей несмотря на врожденное желание «исследовать что-то новое, которое так и не пропало у нас со временем».
В результатах исследования, которые были недавно опубликованы в The Journal of Sex Research, были детально описаны причины измен.
Согласно команде исследователей, существует 4 основные причины, по которым люди изменяют.
Отсутствие чувств («Я разлюбил/разлюбила своего партнера.»)
Неудивительно, но большинство изменщиков признавались, что разлюбили своих партнеров. Утверждение «Я тебя больше не люблю» хоть и звучит прямолинейно, на самом деле может быть всего лишь предлогом. Более того, проблема может быть в совершенно ином, например, в недостатке общения, скуке или банальной потере интереса.
Отсутствие преданности («Я не был/была до конца предан/предана своему партнеру»)
Многие люди, вступая в отношения, настроены не особо серьезно. Для них отношения не несут в себе какие-либо обязательства. Это становится проблемой только в том случае, когда их партнеры не разделяют подобной точки зрения.
Само собой разумеется, что счастье партнеров напрямую зависит от их уровня преданности. Отсутствие преданности и близости, в свою очередь, рано или поздно приведет к разрыву.
Заниженная самооценка («Я хотел/хотела поднять свою репутацию»)
Новые завоевания на любовном фронте повышают нашу самооценку. Женщины и мужчины, которые решаются на измену из-за низкой самооценки, ошибочно считают, что связи с незнакомцами придадут им уверенности в себе.
Некоторые могут пойти на измену для того, чтобы поднять свою репутацию. Подобные случаи больше типичны для молодежи, но встречаются также и более зрелые люли, которые решаются на такой поступок.
Случайные обстоятельства («Я был/была пьяна и не мог/могла мыслить здраво»)
Нередки случаи, когда в силу вступают случайные обстоятельства. Человек просто-напросто оказывается в неправильное время в неправильном месте и совершает неправильный поступок. Алкоголь и некоторые наркотические вещества заставляют человека забыть о запретах и затуманивают его рассудок. Вероятность того, что человек сделает неверный выбор и изменит своему партнеру значительно увеличивается, когда он находиться под влиянием алкоголя или наркотиков.
Последствия измены.
Что касается последствий измены, психологических и, нередко, физических, от них пострадают те, кому изменяют, как и те, с кем изменяют.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships, Рози Шраут из Университета Невады в Рино обнаружила связь между поведением, которое отражается на психическом здоровье и поведением, влияющим на физическое здоровье. Учитывая все вышесказанное, существует высокая вероятность развития депрессии и тревожного расстройства у жертвы измены.
Также Рози Шраут утверждает следующее: «Люди, испытавшие сильное эмоциональное и психологическое потрясение после измены своего партнера, склонны к более рискованному поведению. Они могут меньше есть или перестать есть вообще, начать употреблять алкоголь и наркотики, заниматься сексом под влиянием алкоголя и наркотиков или изматывать себя в тренажерном зале. Измена не только негативно влияет на психическое здоровье, но и также становится причиной рискованного поведения».
Как уже было сказано ранее, многие ученые и эксперты считают, что мы, по своей природе, не склонны к моногамии. До принятия религии, наши предки регулярно вступали в полигамные связи, чтобы обеспечить выживание рода. Более того, наш мозг находиться в постоянных поисках чего-то нового и необычного, и склонен руководствоваться желанием и похотью.
Из чего следует вопрос: зачем тогда вообще хранить верность?
Ответ простой — ради эмоциональной связи. Партнер на всю жизнь — это тот человек, с которым вы можете разделить самые приятные воспоминания, на которого можете положиться и который, в конце концов, будет любить вас несмотря ни на что.
Красота угасает. Гормоны успокаиваются. Мы стареем. Те, кто выбирают любовь и преданность, будут щедро вознаграждены.