Ведущая Регина Тодоренко попала в больницу с серьезным недугом

Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована. Звезда рассказала, почему оказалась на больничной койке, передает Дни.ру.
В своем Instagram Регина опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей под капельницей в медицинском учреждении. Ниже девушка попросила прощения у поклонников за срыв съемок.
"А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие два дня, под угрозой срыва... Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке! Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас. P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов", – написала Тодоренко под фото.
Фанаты пожелали звезде скорейшего выздоровления и попросили не торопиться с выходом на работу, а довести лечение до конца.
Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи, что у Регины новый роман – ее избранником стал певец Влад Топалов. Пока ни телеведущая, ни артист не подтвердили эту информацию. Ранее Регина отрицала все слухи, но недавно ее с музыкантом заметили вместе – они не скрывали чувств друг к другу.