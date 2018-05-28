Ведущая Регина Тодоренко попала в больницу с серьезным недугом

"А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие два дня, под угрозой срыва... Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке! Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас. P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов", – написала Тодоренко под фото.