пн, 28.05.2018
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Настя Каменских показала обручальное кольцо...

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Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

...но не известно, кто ее избранник. Певица появилась с рошкошным обручальным кольцом на церемонии Cosmopolitan Awards-2018, пишет Сегодня со ссылкой на Cosmopolitan.

23 мая состоялась церемония награждения лучших артистов по версии журнала Cosmopolitan Ukraine. «Певицей года» была признана 31-летняя Настя Каменских.

Как видно на фото с личной страницы певицы в Instagram, на мероприятии звезда появилась с кольцом на безымянном пальце. Журналистам Каменских подтвердила, что оно действительно обручальное. Рассказывать подробности и называть имя избранника певица не стала.

Это же кольцо можно увидеть и на других фотографиях певицы в Instagram.

«А это случайно не обручальное колечко?», «О Боже мой! что это? обручальное колечко?», «Это обручальное кольцо у Насти?», «Потап ще зимою купив обручку для Настi в Tiffany , одразу пiсля Горбунова для Осадчої», – в недоумении и одновременно с радостью поклонники прокомментировали опубликованные снимки Насти.

Уже давно ходят слухи, что возлюбленный артистки — ее бывший коллега по группе «Потап и Настя» Алексей Потапенко. Однако эта информация пока так и не подтвердилась, оба артиста не комментируют личную жизнь.

Напомним, что 13 июля Настя Каменских выступит в таллинском клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall.

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