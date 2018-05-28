Настя Каменских показала обручальное кольцо...

23 мая состоялась церемония награждения лучших артистов по версии журнала Cosmopolitan Ukraine. «Певицей года» была признана 31-летняя Настя Каменских.

Как видно на фото с личной страницы певицы в Instagram, на мероприятии звезда появилась с кольцом на безымянном пальце. Журналистам Каменских подтвердила, что оно действительно обручальное. Рассказывать подробности и называть имя избранника певица не стала.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on May 23, 2018 at 2:53am PDT

Это же кольцо можно увидеть и на других фотографиях певицы в Instagram.

«А это случайно не обручальное колечко?», «О Боже мой! что это? обручальное колечко?», «Это обручальное кольцо у Насти?», «Потап ще зимою купив обручку для Настi в Tiffany , одразу пiсля Горбунова для Осадчої», – в недоумении и одновременно с радостью поклонники прокомментировали опубликованные снимки Насти.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on May 24, 2018 at 11:44pm PDT

Уже давно ходят слухи, что возлюбленный артистки — ее бывший коллега по группе «Потап и Настя» Алексей Потапенко. Однако эта информация пока так и не подтвердилась, оба артиста не комментируют личную жизнь.