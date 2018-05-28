Глаз не отвести! На гала-ужин в ресторан Gloria Элина Нечава пришла в прозрачной кофточке Смотрите галерею!
28 мая 2018 г., 15:55
В минувшую субботу в ресторане Gloria была представлена команда поваров Gloria Chefs, которые будут защищать честь Эстонии на гастрономическом конкурсе «Золотой Бокюз»(Bocuse d'Or).
Гала-ужин посетили многие Эстонские знаменитости. Но внимание фотографов в этот вечер привлекла к себе несравненная Элина Нечаева, которая в этом году представила Эстонию на «Евровидении».
Смотрите, в каком красивом наряде Элина пришла в ресторан. Впрочем, его она уже показывала в Португалии.