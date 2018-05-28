«От истины не убежишь»: Киркоров отреагировал на выпад Галкина

Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в Инстаграм Максим Галкин опубликовал шуточный ролик, в котором подтрунивает над Филиппом Киркоровым. Изюминкой видео стали нарочно преувеличенные ягодицы, которые продемонстрировал Максим, изображая поп-короля.

Журналисты поинтересовались у Филиппа, видел ли он новую пародию на себя. «Он же мастер пародии. Надо еще попросить и заплатить Максиму Галкину», – заявил Филипп, отметив, что любой артист должен радоваться и гордиться, что его пародирует Максим.

Киркоров дал понять, что не обижается на выпад Галкина. «Ну что же делать. Я, как говорится, на десять килограммов старше него, поэтому у него тряпки, а у меня килограммы. От истины не убежишь. Здоровая критика друга всегда нужна. Может, это подвигнет меня на диету, в конце концов. Мне давно пора», – констатировал поп-король.