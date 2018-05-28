пн, 28.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
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«От истины не убежишь»: Киркоров отреагировал на выпад Галкина

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Филипп Киркоров

ФОТО: Scanpix

Филипп Киркоров прокомментировал действия пародиста и шоумена Максима Галкина, пишут Дни.ру.

Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в  Инстаграм Максим Галкин опубликовал шуточный ролик, в котором подтрунивает над Филиппом Киркоровым. Изюминкой видео стали нарочно преувеличенные ягодицы, которые продемонстрировал Максим, изображая поп-короля.

Журналисты поинтересовались у Филиппа, видел ли он новую пародию на себя. «Он же мастер пародии. Надо еще попросить и заплатить Максиму Галкину», – заявил Филипп, отметив, что любой артист должен радоваться и гордиться, что его пародирует Максим.

Киркоров дал понять, что не обижается на выпад Галкина. «Ну что же делать. Я, как говорится, на десять килограммов старше него, поэтому у него тряпки, а у меня килограммы. От истины не убежишь. Здоровая критика друга всегда нужна. Может, это подвигнет меня на диету, в конце концов. Мне давно пора», – констатировал поп-король.

В программе «Ты не поверишь!» Киркоров признался, что лишний вес негативно сказывается на состоянии его здоровья. «Уже реагируешь на погодку. Коленочка тут начинает скрипеть, головка начинает болеть, с утра трудно встать», – разоткровенничался с представителями СМИ Филипп. При этом на светских мероприятиях артист неизменно демонстрирует цветущий вид. "У меня профессия такая – выглядеть хорошо!" – пояснил Киркоров.

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