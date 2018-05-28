пн, 28.05.2018
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  • Внимание, конкурс для киноманов! Выиграйте билеты на новый российский приключенческий фильм

Внимание, конкурс для киноманов! Выиграйте билеты на новый российский приключенческий фильм

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ФОТО: Forum Cinemas

Фильм «Черновик» режиссера Сергея Мокрицкого («Битва за Севастополь») появится на экранах лучших кинотеатров Эстонии 1 июня.

В центре событий оказывается молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…

Внимание, розыгрыш!

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