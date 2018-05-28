Лишился перьев: Киркорова ограбили после концерта

Продолжается тур Филиппа Киркорова по городам Подмосковья и соседних областей. Позади концерты в Ступино и Коломне. Впереди – Дмитров и Клин. А вот выступление в Коврове ознаменовалось неприятностью. Как сообщает telegram-канала Super, ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я" и звезда не досчиталась дорогостоящих концертных костюмов.