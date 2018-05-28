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Лишился перьев: Киркорова ограбили после концерта

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Филипп Киркоров.

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Поп-король лишился дорогих костюмов и перьев. Многие вещи были в единственном экземпляре, передает Дни.ру.

Продолжается тур Филиппа Киркорова по городам Подмосковья и соседних областей. Позади концерты в Ступино и Коломне. Впереди – Дмитров и Клин. А вот выступление в Коврове ознаменовалось неприятностью. Как сообщает telegram-канала Super, ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я" и звезда не досчиталась дорогостоящих концертных костюмов.

Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. В заявлении обозначен перечень пропавшего – среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб украденного – 11 тысяч долларов.

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