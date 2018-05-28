Лабрадор с добрым сердцем принял утят после того, как их мать съела лисица

В Эссексе в зaмкe Maунтфитчeт живёт добродушный лабрадор по кличке Фред. Ему уже 10 лет, но за всю жизнь у него не было своих щенят. Однажды на территории замка сотрудник достопримечательностей обнаружил утят — штук девять их было, сообщает The Sun.

Крохи держались вместе и были напуганы. На находку решил прийти посмотреть и Фред, который нашёл с ними общий язык. Крохи оказались сиротами — их мать съела лиса. Теперь пёс решил не бросать малышей одних и взял на себя полную опеку над ними.

«Эти малыши за несколько дней привыкли к Фреду. Они уже совсем обнаглели и залезают ему даже на голову, катаются на спине. Не дают ему проходу. Он даже вместе с ними плавать ходит», - рассказывает хозяин Фреда.