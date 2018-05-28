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Лабрадор с добрым сердцем принял утят после того, как их мать съела лисица

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ФОТО: swns

Своим примером пес по кличке Фред доказал, что чужих детей не бывает, особенно когда у них случается беда, пишет Лайф.

В Эссексе в зaмкe Maунтфитчeт живёт добродушный лабрадор по кличке Фред. Ему уже 10 лет, но за всю жизнь у него не было своих щенят. Однажды на территории замка сотрудник достопримечательностей обнаружил утят — штук девять их было, сообщает The Sun.

Крохи держались вместе и были напуганы. На находку решил прийти посмотреть и Фред, который нашёл с ними общий язык. Крохи оказались сиротами — их мать съела лиса. Теперь пёс решил не бросать малышей одних и взял на себя полную опеку над ними.

«Эти малыши за несколько дней привыкли к Фреду. Они уже совсем обнаглели и залезают ему даже на голову, катаются на спине. Не дают ему проходу. Он даже вместе с ними плавать ходит», - рассказывает хозяин Фреда. 

Теперь Фред и его девять детей неразлучны. Они спят вместе с ним и везде его преследуют. А отцу даже нравится эта возня с птенцами. Взгляните на их счастливые фотографии.

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