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  • Врачебная ошибка: силиконовая грудь Юлии Началовой начала кровоточить в самолете

Врачебная ошибка: силиконовая грудь Юлии Началовой начала кровоточить в самолете

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Юлия Началова.

ФОТО: BMA Estonia

По словам певицы, операцию ей делали в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Российская певица Юлия Началова стала гостьей программы «Звезды сошлись» канала НТВ, посвященной жертвам пластической хирургии. В ходе беседы в студии звезда поделилась жуткой историей, произошедшей с ней после операции по увеличению груди, пишет TopNews.

По словам Юлии Началовой, пластику ей делали в американском Лос-Анджелесе. После проведенной операции она прошла трехмесячную реабилитацию и решила отправиться на родину, однако в самолете ей пришлось столкнуться с пугающими последствиями хирургического вмешательства.

«В моем варианте мне сделали красивую эстетическую форму, но отрезали немного лишнего... В самолете из Лос-Анджелеса я почувствовала себя плохо, у меня стала подниматься температура. Я вышла в комнату, где было зеркало и увидела, что все кровоточит», - рассказала певица, добавив, что вспоминает все происходящее как «фильм ужасов».

В итоге звезда приняла решение вернуться обратно в Лос-Анджелес тем же рейсом, и обратится к делавшему операцию хирургу.

После произошедшего она не стала подавать в суд, а доктор удалил ей импланты и возместил ущерб. В результате российская артистка получила пожизненное обслуживание в этой клинике для себя и своей семьи.

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