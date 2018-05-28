Полицейский на пляже избил девушку в бикини на глазах у ее дочки

Офицер из Нью-Джерси неоднократно ударил девушку, одетую в купальник, по голове, когда пытался её арестовать на пляже. На кадрах, снятых очевидцами, слышно, как один из офицеров кричит: "Хватит сопротивляться!", — в то время как другой наносит удары. На что Эмили Вайнман им отвечает: "Я не сопротивляюсь. Я не сделала ничего плохого. Вы не имеете права меня бить", — сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Эмили, которая отдыхала на пляже вместе со своей семьей и парнем, опубликовала видео на своей странице в "Фейсбуке". По её словам, полицейские спросили, сколько им лет, увидев, что рядом стоит алкоголь. Пара сказала свой возраст и прошла проверку на алкотестере. Несмотря на то что результат был отрицательным, а бутылки были закрыты, офицера продолжали наблюдать.

«Я спросила, нет ли у них более важных дел, чем следить за тем, чтобы несовершеннолетние не распивали алкогольные напитки на пляже. В мире есть куда более серьёзные вещи... На что офицер ответил, что собирался отпустить меня, но теперь запишет мое имя», - говорит Эмили.

Эмили ответила, что не сделала ничего плохого, чтобы записывать ее данные, и предупредила, что пришла на пляж вместе с маленькой дочерью.

«Он сказал мне, что арестовывает меня, и начал приближаться, чтобы надеть наручники. Я начала отступать, но споткнулась и упала, после чего они накинулись на меня. Он скрутил меня, положив руку на шею, затем ударил по голове, а вскоре начал душить», - признается она.