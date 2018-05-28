Каждый бокал может стать последним. Ученые сообщили, кому категорически нельзя употреблять алкоголь

В группе риска внезапной смерти оказались носители дефектного гена, который имеет важное значение для эластичных мышц сердца, пишет Лайф.
Специалисты Имперского колледжа Лондона обнаружили ген, дефект которого многократно превышает смертельную опасность от употребления алкоголя. Выводы исследования были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.
Речь идет об участке ДНК, который кодирует белок титин, участвующий в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Мутации в нём вызывают растяжение полостей сердца, или, как говорят медики, дилатационную кардиомиопатию. Эта патология крайне опасна, она способствует быстрому развитию сердечной недостаточности и внезапной смерти.
В ходе своего исследования специалисты изучили анамнез более 140 пациентов, страдающих от алкогольной кардимиопатии. Каждый из них употреблял около семи бутылок вина в неделю на протяжении пяти лет. Оказалось, что наличие дефектного гена увеличивает шансы для развития заболевания на 13,5% — впечатляющая цифра с учетом того, сколько людей могут жить и даже не подозревать о том, что они в группе риска.
Для чистоты эксперимента биологи решили изучить опасность кардимиопатии у тех людей, которые крайне редко употребляют алкоголь. В исследовании приняли участие 716 человек, которые выпивают только по праздникам, то есть их кардиомиопатия никак не могла быть вызвана чрезмерным потреблением спиртного. Оказалось, что наличие дефектного гена увеличивает проблемы с сердцем на 30% даже при малых количествах алкоголя.
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