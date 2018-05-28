пн, 28.05.2018
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Фото: самая сексуальная эстонская телеведущая показала себя в бикини

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ФОТО: Instagram

Мадли Вилсар многие знают как одну из самых красивых ведущих прогноза погоды в Эстонии. Но за последнее время девушка довольно сильно набрала в весе. 

Однако, судя по последним фото Мадли, девушка решила привести себя в форму перед летом и уже хвастается результатами в бикини. Такой снимок она опубликовала в Instagram:

 

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«Я никогда еще в таком весе перед камерой и в бикини не появлялась. Но как я еще смогу передать свой посыл, если не появлюсь перед камерой?».

Поклонники в комментариях уверены, что Мадли выглядит великолепно. «С твоим весом и телом все в порядке», - успокаивает девушку комменататор.

«Я понимаю, что в нашем культурном пространстве это все еще не все признают, но мой вес не несет опасности для моего здоровья, а вот постоянные диеты и слежка за весом могут быть еще вреднее», - уверена девушка.

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