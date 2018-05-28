Фото: самая сексуальная эстонская телеведущая показала себя в бикини

Однако, судя по последним фото Мадли, девушка решила привести себя в форму перед летом и уже хвастается результатами в бикини. Такой снимок она опубликовала в Instagram:

A post shared by Madli Vilsar (@madlivilsar) on May 26, 2018 at 8:00am PDT

«Я никогда еще в таком весе перед камерой и в бикини не появлялась. Но как я еще смогу передать свой посыл, если не появлюсь перед камерой?».

Поклонники в комментариях уверены, что Мадли выглядит великолепно. «С твоим весом и телом все в порядке», - успокаивает девушку комменататор.