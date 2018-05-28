Чем удивит понедельник: гороскоп на 28 мая

Дева

Довольно напряженно складываются деловые отношения, приходится пересмотреть принципы, лежащие в их основе. Нежелательно принимать предложения, связанные с резкими изменениями в жизни – они принесут больше хлопот и тревог, чем радости. Финансовая ситуация улучшится, ожидаемые выплаты поступят вовремя. Не торопитесь делать крупные покупки, велика вероятность ошибок.

День обещает перемены к лучшему в дружеских отношениях, можно помириться после ссоры или возродить хорошие традиции прошлого. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует совершить поездки или посетить общественные мероприятия. Отправляться в увеселительные заведения звезды советуют вместе со старыми знакомыми.

Весы

День связан с определенными проблемами в общении, возможны конфликты с коллегами и близкими людьми. Нельзя пренебрегать исполнением повседневных обязанностей – это приведет к серьезным неприятностям. Могут появиться новые дела, ради которых придется отказаться от запланированных развлечений и отдыха. Финансовые трудности также не исключены, однако они носят временный характер.

Разногласия с родственниками будут весьма серьезными. Отложите обсуждение имущественных вопросов, смиритесь с тем, что решить важные проблемы сегодня едва ли удастся. Нежелательны долгие поездки: возможны серьезные недоразумения в пути.

Скорпион

День нейтрален; его можно использовать как для начала работы над новыми проектами, так и для завершения старых дел. В любом случае старайтесь не торопиться и будьте готовы действовать самостоятельно: сегодня вам едва ли удастся найти надежных союзников. Можно заключать сделки с давними партнерами, но только на своих условиях. Чрезмерная уступчивость будет иметь печальные последствия.

Вероятны проблемы в семье. Будьте готовы к критике со стороны старших родственников, капризам детей. В обстановке взаимного недовольства трудно быть миротворцем, однако вам придется справиться с этой ролью. Можно рассчитывать на понимание и поддержку любимого человека, но лишь в том случае, если в последнее время ваши отношения были гармоничными и ровными. Для примирения после ссоры момент сейчас не самый подходящий.

Стрелец

Благоприятный день для покупок, инвестиций, заключения сделок и решения финансовых вопросов. Можно заниматься творческой и научной деятельностью, вероятны значительные успехи в учебе. Будьте готовы нарушить традиции, если хотите добиться выдающихся результатов, и не бойтесь приступать к реализации масштабных проектов в одиночку – союзники и помощники появятся у вас несколько позже.

Звезды советуют избегать чрезмерной активности в свободное время: сейчас вам нужно восстановить силы, подходящее время для занятий спортом и участия в светских мероприятиях наступит несколько позже. Общение с любимым человеком поднимет настроение.

Козерог