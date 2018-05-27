Смотри: странные выходки Киркорова и Бузовой на сцене сняли на видео

Такого количества клипов и песен за столько короткое время не выпускал, кажется, ни один другой артист. Поэтому для поющей ведущей реалити-шоу "Дом-2" на канале Ru.Тв не без сарказма придумали специальную премию "Ольга Бузова года". Других номинантов, понятно, здесь не было. И Ольга, чувствуя себя королевой, во время награждения вошла в раж и долго не могла уйти со сцены – нахваливала себя. А когда ведущие тактично попросили ее закончить затянувшийся спич, она резко осадили их и нахамила. Мол, попрошу не затыкать звезду.

Бузова была представлена еще в двух номинациях, но опаздывала – ее ждали на лобном месте "Дома-2". "Филипп, если я выиграю, забери "самовары" (так неофициально называется награда – Прим. ред), дома мне отдашь, я ведь только тебе могу их доверить". "Оказывается, король и королева живут вместе!" – ахнули ведущие. Но Бузова на это не отреагировала, а просто попросила взять себя "на ручки". "Я давно на ручках не лежала! Неужели вам, мужчинам, не хочется взять меня на ручки?!" – вопрошала недоумевающая звезда. И холостяк Киркоров не растерялся, подхватил разведенную Олю.

А она вдруг спохватилась: "Ой, а там попа у меня нормально?" Ведущие заверили: "Нормальная попа, Оля!". А камера крупным при этом крупным планом показывала сочные ягодицы звезды. Подчеркивающий формы наряд Бузова выбирала долго и тщательно, продумывая образ до деталей. На голове – золотая шляпка в виде медузы Горгоны. На плечах – золотые защитные пластины, на груди – лиф в виде осколков зеркала. Золотые чулки с прорезями, фиолетовое боди, открывающее накаченную пятую точку. Ну и конский хвост, прикрывающий попу. Не просто дорого-богато, а "вырви глаз", как образ Бузовой оценили журналисты из "КП".