Как Джоли: отощавшая Глюк'оZа ужаснула внешним видом

Для основной части эфира певица выбрала яркое короткое платье с открытыми руками. Наряд отлично сидел на Наталье, да и сама исполнительница выглядела великолепно.

Перед исполнением песни Глюк'оZа переоделась. К микрофону Наталья вышла в латексном платье мятного цвета.

В этом наряде стало заметно как сильно Глюк'оZа похудела, но стройность еще никого не портила. Однако поклонники певицы всерьез разволновались. Многие сочли, что Наталья сидит на диетах в ущерб здоровью.

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on May 25, 2018 at 8:48am PDT

"Ручки-ниточки( как у Анджели Джоли прям", "Худящая", "Как похудела, ужас", "Стройность – эт хорошо, но береги себя", – написали фанаты в соцсети певицы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).