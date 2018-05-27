Доброе утро! В этот день особенно повезет представителям этих знаков Зодиака...

День связан с профессиональными трудностями, многочисленными разногласиями и спорами. Понять друг друга могут только люди, связанные давно и прочно, искренне разделяющие интересы и стремления друг друга. Сегодня нетрудно будет выяснить, кто на самом деле является вашим союзником и единомышленником, а кто лишь стремится прослыть таковым. Возможны разочарования как в деловой, так и в личной сфере. Старайтесь сохранять спокойствие, если столкнетесь с проявлениями зависти и недоброжелательности.
Это не самый благоприятный день для заключения сделок или инвестиций – если, конечно, управление финансовыми потоками не является вашей профессией.
Истинные чувства крепнут, мимолетное увлечение может быстро перерасти в привязанность и любовь. Однако чрезвычайно важно не идти на поводу у эмоций, поскольку риск оказаться в плену у иллюзий очень велик. Не торопитесь связывать себя обязательствами, воплощать в жизнь необдуманные идеи.
Овен
Овны смогут пережить этот день без потерь, если своевременно и правильно расставят приоритеты. Разумное распределение нагрузки – вопрос, чрезвычайно актуальный для тех, кто работает в большом коллективе или является его руководителем. Желающих переложить на ваши плечи груз своих забот будет более чем достаточно, однако вы имеете полное право позаботиться о разумном графике для себя. Не спешите с покупками, с финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто умеет экономить.
Налаживаются отношения в семье; возможны приятные известия или подарки от родственников. Звезды советуют отказаться от чрезмерной активности в свободное время, отдать предпочтение спокойному отдыху.
Телец
Очень полезными будут такие характерные для Тельцов качества, как предусмотрительность и серьезное отношение к жизни. Именно благодаря им представители данного знака смогут добиться больших успехов, удачно решить вопросы имущественного характера, поладить с деловыми партнерами и влиятельными людьми. Не раскрывайте всех своих секретов и не торопитесь делиться планами на будущее.
Приятной будет встреча с любимым человеком. Тельцы, находящиеся в поиске своей «половинки» смогут произвести благоприятное впечатление на новых знакомых. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь; старайтесь действовать без спешки, постепенно продвигаясь в нужную сторону.
Близнецы
Дела профессиональные сегодня не вызывают у Близнецов большого интереса. Представители данного знака куда больше внимания проявляют к собственной личной жизни, и это вполне объяснимо – перемены, происходящие в этой сфере, не только благоприятны, но и важны. Появляется возможность улучшить отношения с любимым человеком, прийти к взаимопониманию. Одинокие Близнецы могут рассчитывать на новые знакомства и серьезные увлечения.
Очень удачным будет день для тех, кто планирует посещение светских мероприятий. Однако звезды советуют не забывать и о делах семейных – родственники могут всерьез обидеться, если вы не уделите им достаточно внимания.
Рак
Ракам стоит сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции – существует опасность попасть под негативное влияние со стороны. Сегодня вы получите немало советов, но вряд ли среди них окажется тот, которому стоит следовать. Велика вероятность новых знакомств и романтических увлечений, но едва ли перемены в личной жизни будут носить позитивный характер: из-за своей высокой восприимчивости вы рискуете попасть в психологическую зависимость от недостойного человека.
Постарайтесь избежать лишних расходов, не покупайте дорогие вещи, не подумав. День подходит для проведения косметических процедур, посещения салона красоты.
Лев
С деловой точки зрения день очень благоприятный, да и в личной жизни вероятность перемен к лучшему велика. Сегодня вы сможете завоевать расположение влиятельных людей, добиться повышения по службе, преуспеть в решении сложных задач. Хорошо складываются отношения с любимым человеком, появляется возможность воплотить в жизнь давние фантазии. Вы не раз привлечете к себе внимание и наверняка заметите заинтересованные взгляды представителей противоположного пола.
Отношения с родственниками могут улучшиться, если вы будете дружелюбны и вовремя проявите гибкость, однако не всегда стоит идти на уступки, которых ждут от вас члены семьи.
Дева
С профессиональной точки зрения день хорош, у Дев не возникнет поводов для тревоги и беспокойства. Гармонично и ровно складываются деловые отношения, появляется возможность заключить выгодные сделки, преуспеть в совместной работе, произвести благоприятное впечатление на важных особ. Есть шанс быстро и безболезненно решить юридические вопросы.
Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Взаимопонимание с близкими кажется практически недостижимым, любая мелочь может стать поводом для серьезной ссоры. Постарайтесь не концентрироваться на проблемах, найдите возможность развлечься – глоток свежего воздуха поможет вам найти новый способ преодоления накопившихся трудностей.
Весы
Хороший день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку, проявить инициативу, предложить нечто новое, неожиданное – развитие событий зависит от вас, не стоит ждать у моря погоды. Тем, кто готовится к романтическому свиданию, стоит уделить особое внимание своей внешности; от смелых экспериментов с имиджем звезды советуют воздержаться.
В профессиональных делах также ощущается благотворное влияние звезд, но здесь успехи будут чуть скромнее. Так, реализации наиболее честолюбивых ваших планов могут помешать неблагоприятное стечение обстоятельств или коварный замысел недоброжелателей.
Скорпион
Не самый приятный и легкий день предстоит пережить Скорпионам. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Поддержка семьи была бы очень кстати, но даже в обществе самых близких родственников вы едва ли будете чувствовать себя комфортно: поток критических замечаний и непрошеных советов едва ли придется вам по вкусу.
Профессиональная деятельность потребует терпения, рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично. Звезды рекомендуют вам спокойный отдых в привычной обстановке, но не имеют ничего против небольших прогулок.
Стрелец
Этот день как будто создан для того, чтобы научить вас терпению, сдержанности и благоразумию. Стрельцы, которым не удастся усмирить свою горячность, могут сами оказаться ее жертвой; более мудрые и хладнокровные представители данного знака, напротив, получат очередной повод гордиться своей осмотрительностью. Будьте разборчивы в общении, не доверяйте всем, кто стремится с вами сблизиться – среди жертв вашего обаяния могут быть и не самые достойные люди.
Романтические отношения складываются ровно, но вас угнетают их однообразие и предсказуемость. Не обвиняйте в этом любимого человека, лучше предложите ему что-нибудь оригинальное и интересное. Надолго запомнятся вылазки на природу, занятия необычными видами спорта.
Козерог
О том, что отступать и сдаваться нельзя, Козерогам напоминать не надо – упорству представителей данного знака можно позавидовать. Сегодня вам стоит иметь в виду, что и рваться вперед необходимо отнюдь не всегда. Обстоятельства не требуют от вас ни высокой деловой активности, ни боевого духа, ни безжалостности по отношению к конкурентам. Можно спокойно заниматься повседневными делами, возвращаться к планам, на реализацию которых раньше не хватало времени. Ладить с окружающими легко; воспользуйтесь этим, чтобы обсудить беспокоящие вас вопросы.
Не пытайтесь решать все семейные проблемы в одиночку: близкие люди готовы помочь вам, если вы предоставите им такую возможность.
Водолей
Ключ к быстрому решению профессиональных проблем – хорошо продуманное сотрудничество с людьми, чья репутация проверена временем. Сегодня вы должны разборчивость в любых контактах, как деловых, так и личных; желающих иметь с вами дело будет предостаточно. Не торопитесь расставаться с деньгами, удачными будут только хорошо продуманные покупки.
Семейные узы становятся крепче, влюбленные обращаются друг к другу за поддержкой и советом. Те, кто вам дорог, нуждаются в вашем внимании, но также готовы оказать помощь в трудный момент. При этом следует иметь в виду, что ваши поступки сегодня будут продиктованы в основном соображениями практической пользы, а это значит, что романтике отводится незавидная роль второго плана.
Рыбы
Быть активным и деятельным – вот главное условие, которое нужно соблюсти Рыбам, чтобы не допустить проявления негативных тенденций. Вы обладаете достаточной информацией, чтобы принять важные решения и совершить правильные поступки, поэтому прислушивайтесь к собственной интуиции и не позволяйте окружающим торопить вас. Взаимопонимание с близкими будет достигнуто, даже если вы не придете к единому мнению по важному вопросу.
Общение с любимым человеком наверняка поднимет настроение больше, чем время, проведенное в компании веселых, но малознакомых людей. Звезды обещают удачу тем, кто отправляется в путешествие или планирует провести большую часть дня в разъездах.