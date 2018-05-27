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Поведение Волочковой в самолете стало причиной скандала

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Пассажиры были недовольны поведением балерины. 

"В качестве ручной клади сверх нормы и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж: рюкзак габаритами не более 40х25х20 см, букет цветов", – говорится в правилах авиакомпании, услугами которой воспользовалась Анастасия Волочкова. Но вряд ли составители этой инструкции могли предположить, что человек станет тащить цветы охапками.

А балерина после концерта в Краснодаре решила увезти с собой в Москву несколько десятков огромных букетов. Их размещали на багажных полках, сидениях, а места все равно не хватало. Многие пассажиры стали роптать: мол, их чемоданы перед посадкой измеряются, а для Волочковой правила не писаны? Почему ее "ручная кладь" оказалась такой, что заняла чуть ли не треть салона? И почему к ней какое-то особое отношение, словно только она одна пользу стране приносит и работает?

К счастью, грядущий было скандал удалось погасить – профессиональные бортпроводники смогли разместить не только цветы и многочисленные подарки Волочковой, но и чемоданы рядовых пассажиров. Хотя столько места, как звездная балерина, больше не занял никто на борту.

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