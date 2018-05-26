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  • Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад, когда тому было всего три года

Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад, когда тому было всего три года ФОТО!

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Юморист и ведущий Максим Галкин показал поклонникам раритетную фотографию. На ней молодая Алла Пугачева запечатлена вместе с родителями Максима.

Галкин опубликовал в своем Instagram пожелтевший от времени черно-белый снимок. "Фотобомба из прошлого, 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал артист ниже.

И действительно, на фотографии рядом с накрытым столом собралась группа людей, среди которых присутствует Примадонна и родители Максима. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

Пользователи Сети заметили, что юморист очень похож на мать. К обсуждению присоединился певец Филипп Киркоров. "А ты где?" – спросил бывший муж Пугачевой нынешнего. "Под столом, мне три года", – ответил не растерявшийся Максим.

Добавим, что максим Галкин в раннем детстве жил с родителями в Германии. "Когда мне было три года, я бежал к родителям и говорил: "Пагачеву показывают". В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Алла была с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями. Мама эту историю ей рассказала", – рассказал как-то артист сайту "Комсомольская правда".

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