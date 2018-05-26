Мистика: судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад, когда тому было всего три года

Галкин опубликовал в своем Instagram пожелтевший от времени черно-белый снимок. "Фотобомба из прошлого, 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал артист ниже.

И действительно, на фотографии рядом с накрытым столом собралась группа людей, среди которых присутствует Примадонна и родители Максима. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on May 25, 2018 at 9:29am PDT

Пользователи Сети заметили, что юморист очень похож на мать. К обсуждению присоединился певец Филипп Киркоров. "А ты где?" – спросил бывший муж Пугачевой нынешнего. "Под столом, мне три года", – ответил не растерявшийся Максим.