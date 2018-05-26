Придется изменить планы: читай гороскоп на 26 мая

День будет весьма сложным, поэтому нужно использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы порадовать себя, получить приятные эмоции, взбодрится. Убежать от проблем не удастся, но перемена обстановки позволит настроиться на позитивный лад. На пользу пойдет также общение с друзьями, старыми знакомыми, единомышленниками.
Серьезные разногласия возможны между влюбленными. Основные проблемы связаны с несходством взглядов на финансовые и бытовые вопросы, а также необходимостью изменить общие планы на будущее. Отношения между родственниками налаживаются, однако забыть о старых обидах едва ли удастся, пишет Дворец.
Овен
Непростой день, но интересный и увлекательный. Вы сможете добиться больших успехов в работе, если позовете на помощь давних партнеров, проверенных союзников. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся одержать легкие победы на всех фронтах; лучше сосредоточиться на том, что для вас действительно важно.
Не всегда ваши поступки будут понятны родственникам, будьте готовы к критике, которая может быть очень и очень резкой. При этом сфера романтических отношений находится под влиянием позитивных тенденций, здесь ситуация гармонична, перемены вас обязательно порадуют. Активные действия могут потребоваться от тех, кто собирается в длительную поездку – придется поторопиться, чтобы подготовиться к ней как следует.
Телец
Отношения с новыми знакомыми развиваются стремительно. Вы склонны доверять первому впечатлению и порой проявляете чрезмерную наивность, однако сегодня можно позволить себе подобное поведение, не опасаясь печальных последствий. Важно сохранять хладнокровие в вопросах, касающихся финансовых дел: необдуманные покупки и инвестиции едва ли будут удачными.
Ничто не помешает вам насладиться обществом любимого человека, мирным течением томного романтического вечера наедине. Не возникнет сложностей и в отношениях с родственниками, а ранее существовавшие проблемы вы без труда уладите. День подходит для активного отдыха, общения со старыми друзьями.
Близнецы
День насыщен событиями, скучать вам не придется. Массу интересных предложений получат представители творческих профессий, а также те, чья работа связана с разъездами и путешествиями. Новые знакомства и непринужденные беседы в неформальной обстановке позволят завязать деловые отношения, вы можете доверять старым партнерам, да и сомневаться в новых союзниках нет оснований.
Очень хорошим будет день для влюбленных, романтические настроения витают в воздухе, мечты сбываются, признаваться в своих чувствах в такой обстановке легко и приятно. Тех, кто находится в поисках своей «половинки», ожидают приятные встречи.
Рак
Не лучшая ситуация складывается в сфере личных отношений, вы недооцениваете существующие проблемы. Разногласия, которые сейчас кажутся вам несущественными, могут привести к появлению серьезных проблем. Любимый человек склонен обижаться на поступки или высказывания, которые вам будут казаться вполне естественными. Воспользуйтесь возможностью повидаться со старыми друзьями, навестить тех, кто живет далеко.
В сфере профессиональных интересов влияние позитивных тенденций также выражено весьма скромно. Вовремя реализовать свои планы вам помешают разногласия с руководством и коллегами. Денежные поступления будут незначительными, но очень своевременными.
Лев
Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала, так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Родственники готовы поддержать вас, но не помогут в решении тех проблем, которые сейчас кажутся особенно актуальными. Велика вероятность разногласий с любимым человеком и старыми друзьями.
Не исключены проблемы со здоровьем, возможно обострение хронических заболеваний. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему. Финансовая картина благоприятна, возможны значительные денежные поступления.
Дева
Вы рветесь в бой, не задумываясь о том, действительно ли сейчас необходимо прилагать героические усилия для достижения поставленной цели. Профессиональные перспективы хороши, однако искать ответы на все важные вопросы вам придется самостоятельно. Поступают интересные предложения, но принимать их можно лишь трезво оценив свои возможности. За новые дела браться с осторожностью и умеренным энтузиазмом.
Сложная ситуация складывается в личной жизни, разногласия с любимым человеком всерьез испортят вам настроение. Вернуть душевное равновесие поможет общение с друзьями – день подходит для небольших вечеринок и праздников, развлекательных мероприятий для узкого круга.
Весы
День будет достаточно спокойным и позволит реализовать ранее составленные планы. Будьте внимательны на деловых переговорах – даже небольшие промахи могут отразиться на вашей репутации. Можно сосредоточиться на выполнении обычных обязанностей, решении практических вопросов – здесь вам не будет равных.
Отношения с любимым человеком гармоничны, появляется возможность вернуть утраченное доверие, снова насладиться глубиной и искренностью чувств. Жизненный потенциал высок, интуиция развита, обаяние – неотразимо. Те, кто принимает активное участие в светских и общественных мероприятиях, в течение всего дня будут в центре внимания и наверняка получат от этого удовольствие.
Скорпион
Благоприятный день для поездок и путешествий, как деловых, так и развлекательных. Жизненный потенциал высок, вы полны энергии и легко справляетесь с любыми делами. Не бойтесь нарушить планы, которые составляли ранее – элемент неожиданности пойдет на пользу. Возможны спонтанные покупки, иные решения, которые будут связаны со значительными расходами; прислушивайтесь к своей интуиции, ее советы заслуживают внимания.
Избежать ошибок в личных отношениях поможет накопленный опыт. Именно благодаря ему вы сможете положить конец череде недоразумений и споров. К советам со стороны нужно относиться с осторожностью, но и оставлять их совсем без внимания не стоит.
Стрелец
Вы переоцениваете свои возможности и потому рискуете оказаться в очень непростой ситуации. Не отвергайте помощь, которую будут предлагать близкие люди: сегодня она вам пригодится, как пригодятся и полученные советы. А вот интуиция может и обмануть, вы принимаете желаемое за действительное и не торопитесь расставаться со своими заблуждениями.
Во всем, даже в сфере романтических отношений, вы должны руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом: настроение нестабильно, есть масса факторов, которые могут повлиять на него. О поспешных решениях, принятых в этот день, вы позже пожалеете, а вот возможность исправить допущенные ошибки может и не представиться.
Козерог
Очень удачный день с точки зрения делового общения. Сегодня ваш авторитет едва ли подвергнется сомнению. Появляется возможность реализовать многие планы, касающиеся сотрудничества, укрепить свои профессиональные позиции. Финансовые проблемы решить едва ли удастся, но серьезной угрозы для вашего бюджета нет.
Отличный день для развлечений, путешествий, активного отдыха, а также семейных дел. Лишь в сфере романтических отношений негативные тенденции весьма сильны, поэтому не исключены серьезные разногласия с любимым человеком. Проявляйте настойчивость только в принципиальных вопросах и не будьте слишком требовательны к своему избраннику.
Водолей
Профессиональные проблемы не так сложны, как кажется на первый взгляд, поэтому можно смело приступать к их решению. Очень кстати будет помощь давних союзников, деловых партнеров, вместе с которыми вы уже не раз преодолевали трудности. Финансовое положение улучшается, появляется возможность заключить выгодные сделки.
Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими. Своевременное решение семейных проблем поможет избежать неприятностей в будущем. День также подходит для отдыха, причем вы можете выбрать любое увлекательное занятие – звезды не ставят никаких ограничений.
Рыбы
Прекрасный день для работы, ваши профессиональные успехи будут весьма значительными. Можно преуспеть в решении сложных задач, если взяться за них самостоятельно, а простые дела доверить другим. Есть шанс реализовать смелые творческие замыслы, воплотить в жизнь идеи, сулящие быструю прибыль. Оправдаются надежды, касающиеся финансов, однако в этот день не стоит давать другим людям советы о том, как следует распорядиться деньгами.
Друзья порадуют своевременной помощью, возможно получение приятных известий от кого-то из близких людей. Высок жизненный потенциал, упадок сил и переутомление вам не грозят.