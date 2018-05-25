Красавец! Незамужние девушки со всего мира с ума сходят по 24-летнему племяннику принцессы Дианы

Интернет-пользовательницы не находят себе места: кто этот таинственный незнакомец?

На свадьбе Меган Маркл и принца Гарри действительно было множество знатных гостей, но большинство юных леди отметили этого белокурого парня.

ФОТО: Pool / Reuters

Оказывается, 24-летний Луи Фредерик Джон Спенсер — сын графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы, и также является графом Элторпа.

Молодой человек считается прямым наследником британской королевской семьи.

Луи Спенсер избегает публичности. Ты вряд ли найдешь его страницы в социальных сетях... Но в 2015 году благодаря посту знаменитой певицы Ники Минаж слава нашла его сама. Минаж выставила совместное с Луи Спенсером фото, в шутку назвав его свадебным. Тогда у парня появились первые поклонницы, но вскоре о нем забыли.

А после бракосочетания Меган и Гарри фотографии Луи снова наделали шуму в Сети.

Незамужние девушки со всего мира настроены очень серьезно. Они готовы сию минуту лететь в Великобританию: «Это мой счастливый билет в семью Спенсеров. Я всего на год младше Луи, у меня есть высшее образование, и я неизмеримо одинока».

К счастью всех холостячек мира, Луи Фредерик Джон Спенсер пока полностью свободен. Та девушка, которой посчастливится стать его супругой, получит от Луи титул графини и будет жить в фамильном поместье рода Спенсеров.

Правда, многие пользователи скептически настроены. Мол, Луи слишком молод, ему бы погулять еще. На что ревнивые фанатки отвечают, что готовы последовать примеру Кейт Миддлтон и подождать еще лет 10, но чтобы по венам их детей текла кровь рода принцессы Дианы.