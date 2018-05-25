Красавец! Незамужние девушки со всего мира с ума сходят по 24-летнему племяннику принцессы Дианы

Девушки, если вы думаете, что после женитьбы принца Гарри больше не осталось в Британии женихов голубых кровей, спешим вам сообщить, что 19 мая на королевской свадьбе был замечен прекрасный блондин.
Интернет-пользовательницы не находят себе места: кто этот таинственный незнакомец?
На свадьбе Меган Маркл и принца Гарри действительно было множество знатных гостей, но большинство юных леди отметили этого белокурого парня.
Оказывается, 24-летний Луи Фредерик Джон Спенсер — сын графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы, и также является графом Элторпа.
Молодой человек считается прямым наследником британской королевской семьи.
Луи Спенсер избегает публичности. Ты вряд ли найдешь его страницы в социальных сетях... Но в 2015 году благодаря посту знаменитой певицы Ники Минаж слава нашла его сама. Минаж выставила совместное с Луи Спенсером фото, в шутку назвав его свадебным. Тогда у парня появились первые поклонницы, но вскоре о нем забыли.
А после бракосочетания Меган и Гарри фотографии Луи снова наделали шуму в Сети.
Незамужние девушки со всего мира настроены очень серьезно. Они готовы сию минуту лететь в Великобританию: «Это мой счастливый билет в семью Спенсеров. Я всего на год младше Луи, у меня есть высшее образование, и я неизмеримо одинока».
К счастью всех холостячек мира, Луи Фредерик Джон Спенсер пока полностью свободен. Та девушка, которой посчастливится стать его супругой, получит от Луи титул графини и будет жить в фамильном поместье рода Спенсеров.
Правда, многие пользователи скептически настроены. Мол, Луи слишком молод, ему бы погулять еще. На что ревнивые фанатки отвечают, что готовы последовать примеру Кейт Миддлтон и подождать еще лет 10, но чтобы по венам их детей текла кровь рода принцессы Дианы.
Дорогие девушки, признавайтесь, кто еще свободен и готов ради этого красавчика бросить все и лететь в Великобританию? Кто знает, если не повезет тебе, возможно, кто-то из твоих подруг найдет свою любовь. Делись статьей с друзьями!