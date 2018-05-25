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Ученые нашли эффективный способ заставить бросить курить

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Курение. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По данным специалистов, электронные сигареты не помогают избавиться от вредной привычки, пишет Лайф.

Группа исследователей под руководством Скотта Халперна из университета Пенсильвании выяснила, что лучший способ бросить курить — денежное поощрение отказа от вредной привычки. Статья опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании участвовали около шести тысяч проходивших оздоровительные программы курильщиков. Добровольцев разделили на несколько групп в соответствии с методами, которые должны были помочь им бросить привычку.

Первой группе предоставляли информацию о преимуществах ЗОЖ, второй предложили фармацевтические препараты и никотиновые пластыри, третьей дали электронные сигареты. Четвёртая и пятая группы, которые также использовали никотиновые пластыри или другие методы, дополнительно давали 600 долларов, которых участники могли лишиться, если в течение шести месяцев они не будут воздерживаться.

Оказалось, что в группах, в которых участникам предлагали обычную помощь, курить бросили только 0,1%. Для остальных групп эти показатели варьировались от 0,5% до 3%, а лучший результат показали участники, получавшие деньги. При этом общие траты были меньше издержек от усилий, предпринимаемых крупными компаниями для поощрения отказа от курения своих сотрудников.

Впрочем, некоторые специалисты выступили с критикой результатов исследования, указывая, что экспериментаторы не знают, сколько человек в каждой группе действительно воспользовались инструментами для отказа от вредной привычки.

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