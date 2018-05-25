Бывшая подруга Виктории Бони обнародовала на нее компромат

По ее словам, однажды она и Виктория стали свидетелями страшного ДТП. Девушки катались на машине по ночной Москве. У них на глазах молодые люди в нетрезвом состоянии врезались на иномарке в жигули.

"Перед нами наши несчастные жигули. Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, бомбила с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь на уже включающийся красный. И тут - два парня на какой-то машине, пьяные в мясо. И на огромной скорости они врезаются в эти несчастные жигули. Машину разворачивает прямо перед нами. Серьезная авария. А они быстро по газам — и улетели!" — начала рассказ Улановская.

Дарья вспомнила, что из жигулей женщина вылетела через лобовое стекло и упала на асфальт, вокруг нее образовалась лужа крови. Девушка выбежала из автомобиля Бони и хотела оказать помощь пострадавшей, но в этой ситуации модель не поддержала идею подруги.

A post shared by Daria Ulanovskaya (@dashunechka) on May 9, 2018 at 3:41am PDT

"Я вылетаю из машины помогать. Думаю, что делать, звонить в скорую. А Боня мне такая: "Я помчала!", и по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: "Поехали!" Я говорю: "Как поехали? Я без машины!" А она: "Все-все!" Дала по газам и уехала", — рассказала Улановская.

Также экс-подруга Бони отметила, что тогда она не была еще знаменитой, а телепроекта "Дом-2" не существовало.