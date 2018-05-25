Десять паранормальных игр, в которые вы ни в коем случае не должны играть

1. Игра в лифте

Эта игра родом из Южной Кореи. Если все делать правильно, по слухам, вы перейдете в другое измерение. Но если что-то пойдет не так… вы умрете.

Чтобы сыграть в игру, все, что вам нужно, это лифт и десятиэтажное здание. Войти в лифт нужно, когда часы пробьют полночь. Затем играющий поднимается по этажам в этой последовательности: 4, 2, 6, 2, 10, 5, а когда добирается до последнего этажа в этом списке, в лифт входит жуткая старуха.

Затем она задает вопросы, на которые ни в коем случае нельзя отвечать, иначе лифт снова поднимется на 10-й этаж и перенесет игрока в другое измерение.

2. Игра «Шкаф»

Цель этой игры – заселить дом демонами. Чтобы сыграть в эту игру, понадобится шкаф и спички. Игрок входит в шкаф после полуночи, убедившись, что весь свет в доме выключен. Внутри шкафа игрок произносит следующее: «Покажи мне свет или оставь меня в темноте». Как только игрок произнесет эту фразу, откуда-то послышится шепот.

После этого сразу нужно зажечь спичку! Но если вдруг игрок не услышал шепота, демон, которого он вызвал, оставит его в вечной тьме!

3. Игра «Кровавая Мэри»

Чтобы вызвать дух Кровавой Мэри, ведьмы с 17-го века, игроку нужна ванная комната, зеркало и свеча. В ванной нужно выключить свет, встать перед зеркалом и зажечь свечу, а после игрок произносит слова «Кровавая Мэри», делая небольшую паузу после каждых трех раз.

Кровавая Мэри появится сзади. Она, вероятно, будет не рада, что ее вызвали.

4. Доска Уиджи

Готовы поспорить, что вы уже знакомы со спиритической доской Уиджи. Мы также надеемся, что вы никогда не решитесь сыграть, потому что это может перевернуть всю вашу жизнь вверх ногами.

Однако, если вам действительно интересно - вот видео (знание английского будет кстати).

5. Одиночная игра в прятки

Эта игра родом из Японии. В Японии ее называют «Hitori Kakurenbo». Чтобы сыграть в эту игру, вам понадобится кукла, рис, ванна и… ногти. Смотри, что творят эти ребята:

6. Игра «Сухие кости»

Эта игра намного страшнее, чем все предыдущие. Чтобы сыграть, вам нужна свеча, спички и зеркало. Игрок входит в ванную комнату ровно в 12:01, встает перед зеркалом и зажигает свечу.

Глядя в зеркало игрок произносит: «Я знаю о вашем присутствии, и я приветствую вас в своем доме. Приходите. Сейчас». После этого нужно убежать оттуда так быстро, как только возможно, и спрятаться в наименее очевидном месте в доме.

Если игрок продержится до трех часов утра, он выиграл.

7. Игра «Судьба»

Эта ужасающая игра родом из Японии, где она называется «Tsuji-ora». Чтобы сыграть, нужно что-то, чтобы закрыть лицо, и расческа.

Игрок идет на перекресток после полуночи лишь с этими двумя предметами, на месте он проводит гребенем по зубам три раза. Сделав это, трижды, он повторяет следующую фразу: «Цудзи-ора, Цудзи-ора, ответь мне».

Сразу после этого игрок замечает, что кто-то приближается к нему. Нужно срочно накрыть лицо, прежде чем этот некто приблизиться. Теперь, когда лицо закрыто, игрок просит таинственного человека предсказать его судьбу.

8. Ритуал с телефоном

Игрок выключает весь свет в доме, насыпает соль перед дверью ванной, входит внутрь только с телефоном и фонариком, набирает свой домашний номер и ждет, когда кто-то ответит. Если это произойдет, нужно немедленно повесить трубку.

9. Игра «Кто ответит?»

Для игры нужно десять человек. Все участники этой игры должны сесть в круг. Каждый игрок вытаскивает свой телефон и звонит человеку слева.

У большинства из игроков номер будет занят. Тем не менее, один все же ответит. Человек, который дозвонится Ответчику, может задать любые вопросы и получить на них ответ.

Тем не менее, Ответчик также задаст вопросы, и если ему не понравятся ответы, произойдет нечто страшное.

10. Игра «Коккури-сан»

Эта игра-гадание родом из Японии. В целом, это японская версия спиритической доски Уиджи.