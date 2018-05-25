Даешь «Танцевальный рай»! Смотри горячее видео с майской вечеринки прямо сейчас!

Незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций ждала гостей Танцевального Рая! Пришла весна, а вместе с ней хорошее настроение и непреодолимое желание танцевать!

99% лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON

В эту особенную праздничную ночь гостей ждало специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, Topless гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона KIRILL SAX!

Эта ночь надолго запомнится особой атмосферой безудержного веселья и танцев до рассвета!

Следующий ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ пройдет в пятницу, 6 ИЮЛЯ, в ночном клубе Hollywood (Vana-Posti 8, Tallinn)! Мы приглашаем вас разделить с нами торжество по случаю 100-ой вечеринки Танцевальный рай, а также отметить день рождения организатора мероприятия – Герта Лаасме! Вас ждет сумасшедшее БУМАЖНОЕ ШОУ из России, завораживающе-сексуальное ШОУ “ДЕВУШКА В БОКАЛЕ”, воздушные шары, праздничный торт, спецэффекты и декорации!