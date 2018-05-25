пт, 25.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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  • Стриптизеры Chippendales дали эстонской журналистке интервью и шокировали стилем жизни (ВИДЕО)

Стриптизеры Chippendales дали эстонской журналистке интервью и шокировали стилем жизни (ВИДЕО)

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Вчера в концертном зале Alexela в Таллинне состоялось первое шоу стриптизеров из Лас-Вегаса, но незадолго до выступления Chippendales к ним за кулисы ворвалась журналистка портала Elu24 и взяла у парней интервью. 

Стриптизеры рассказали, что они около 10 месяцев в год живут вместе, потому что находятся в гастрольном туре. С таким графиком трудно найти девушку, поэтому парни, с которыми пообщалась журналистка, завидные холостяки с кучей друзей. Но отсутствие любви - не единственный минус такой работы. Тот, кто попадает в этот шоу-коллектив, должен привыкнуть к строгому распорядку и режиму, при котором, в первую очередь, нужно следить за своим телом. 

В Таллинне они обязательно собираются на вечеринку в ночной клубе Hollywood. 

В интервью стриптизеры сказали, что родители их полностью поддерживают. 

Смотрите видео! 

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