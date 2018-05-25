Стриптизеры Chippendales дали эстонской журналистке интервью и шокировали стилем жизни (ВИДЕО)

Стриптизеры рассказали, что они около 10 месяцев в год живут вместе, потому что находятся в гастрольном туре. С таким графиком трудно найти девушку, поэтому парни, с которыми пообщалась журналистка, завидные холостяки с кучей друзей. Но отсутствие любви - не единственный минус такой работы. Тот, кто попадает в этот шоу-коллектив, должен привыкнуть к строгому распорядку и режиму, при котором, в первую очередь, нужно следить за своим телом.