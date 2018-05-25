Хотите перемен? Сейчас – самое время! Читай гороскоп на 25 мая

Удачный день, обещающий профессиональные успехи и оставляющий возможность приятно провести свободное время. Можно воплотить в жизнь смелые идеи, заручившись поддержкой давних союзников. Отношения с коллегами вполне доверительны, однако в своих высказываниях вас все же стоит быть осторожнее, не допускать двусмысленностей и обидных намеков. Вероятно появление новых партнеров или людей, которые предложат вам сменить работу.
Этот день подходит для встреч с друзьями и общения с родственниками, обмена новостями, обсуждения накопившихся проблем. Влюбленные смогут достичь взаимопонимания, оставить в прошлом обиды и разногласия благодаря искренней заботе друг о друге, пишет Дворец.
Овен
День возвращения к проблемам и переживаниям прошлого. Воспоминания о минувших днях не дают вам покоя, вы снова и снова анализируете свои ошибки, как действительно совершенные, так и мнимые. Не так-то легко будет справиться с ностальгическим настроением, но следует помнить, что, погружаясь в прошлое, вы рискуете упустить те возможности, которые открывает настоящее. Обращайте внимание на все, даже самые незначительные события – каждое из них может оказаться вам полезным.
Уделяйте время близким людям – они в этом, безусловно, нуждаются, - но не забывайте и о собственных интересах. Влюбленные Овны рискуют стать жертвой человека, который бессовестно пользуется их привязанностью, а те, кто занят поиском своей «половинки», могут сделать неверный выбор.
Телец
Пусть вас не смущают поступки и высказывания недоброжелателей: спокойно настаивая на своем, вы сможете многого добиться. Суета и спешка крайне нежелательны, ничего хорошего не принесут также интриги. Если вы чувствуете, что обстоятельства складываются не слишком благоприятным для вас образом, стоит снизить активность, постараться взглянуть на ситуацию со стороны – так вы сможете понять, какие именно действия дадут наилучший результат.
Как в профессиональных, так и в личных отношениях очень важно терпение. Немедленно получить желаемое вряд ли удастся; стремясь к скорому исполнению собственных желаний, вы лишь создадите себе дополнительные трудности. Способствовать укреплению романтической привязанности будет совместная поездка или отдых в новом для вас и вашего партнера месте.
Близнецы
Этот день будет приятным и неутомительным, если вы позволите событиям развиваться своим чередом и не предпримете попыток изменить характер тех, кто вас окружает. Можно заниматься любыми делами, если вы готовы к тому, что результат будет получен не сразу; промедление связано скорее с неблагоприятным стечением обстоятельств, неудачным совпадением, чем с допущенными вами ошибками.
Порадует встреча с любимым человеком, романтическое свидание запомнится надолго, оставит приятные впечатления. Родственники и друзья охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем, не рассчитывая на благодарность или ответные услуги.
Рак
Не все ваши ожидания оправданы; некоторым представителям знака этот день принесет больше проблем, чем успехов. Вы склонны слишком увлекаться маловажными делами, при этом откладывая решение актуальных и требующих внимания проблем. До серьезных проблем дело не дойдет, однако вы поступите правильно, если, прислушавшись к полученному совету, перераспределите усилия. Улучшить отношения с деловыми партнерами помогут нестандартные, оригинальные поступки.
В личных отношениях, напротив, полезным будет консерватизм. Сколь бы сильным ни был соблазн немедленно изменить все, от необдуманных действий нужно воздержаться. Свободное время стоит провести в кругу семьи, посещение многолюдных собраний нежелательно.
Лев
Не приходится рассчитывать на то, что все будет даваться легко. Будьте готовы приложить усилия для достижения поставленных целей и обращайтесь за помощью только к тем, в чьей безусловной поддержке можете быть уверены. В этот день не следует брать на себя обязательства, обещать кому-то материальную поддержку. Крайне нежелательны далекие путешествия, к подготовке любой поездки нужно относиться очень серьезно.
Укрепляются семейные связи, поступают приятные известия от родственников. Собираясь провести время в большой компании, помните, что, находясь на виду, вы привлечете не только поклонников, но и недоброжелателей.
Дева
Работы будет много, но утомительной она едва ли покажется, поскольку достичь значительных успехов вы сможете без труда. Оптимизм и уверенность в себе помогут найти общий язык с новыми партнерами и преодолеть разногласия со старыми. Обстановка в деловом коллективе становится более доброжелательной, не доставляют хлопот недоброжелатели, погрузившиеся в собственные дела. Финансовая ситуация благоприятна, однако вы должны быть готовы к серьезным расходам.
Вы открыты для общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости, напоминают о себе случайные знакомые, которые некогда вызвали у вас симпатию. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения.
Весы
День романтических переживаний, которые будут столь же сильными, сколь и приятными. Вы способны на поступки, которые вызовут восхищение у окружающих, можете очаровать нового знакомого с первого взгляда, произвести неизгладимое впечатление на того, кто вам симпатичен. Оптимизм, чувство юмора и находчивость вам не изменят, и именно благодаря им препятствия будут преодолены легко, а проблемы решатся быстро.
В этот день вы сможете преодолеть любые профессиональные трудности самостоятельно, однако и от помощи коллег отказываться не стоит. Проблемы могут возникнуть лишь у тех, кто путает деловые и дружеские отношения.
Скорпион
День связан с профессиональными проблемами, вызванными снижением деловой активности. Вам быстро надоедают занятия, требующие концентрации внимания; к счастью, окружающие отнесутся к этому с пониманием, а ваши оригинальные идеи, смелые предложения и незабываемые шутки поднимут настроение всем. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать ранее запланированные покупки.
Прекрасный день для поездок, путешествий и экскурсий. Вряд ли кому-то удастся быть мрачным или необщительным, когда вы рядом – вирус оптимизма, жизнелюбия и веселья распространяется стремительно. Можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком планами на будущее.
Стрелец
События дня дадут немало поводов для радости. Не исключены приятные неожиданности, заманчивые предложения, исходящие от людей, с которыми приятно иметь дело. Появляется шанс добиться повышения по службе или сменить работу на новую, во всех отношениях более привлекательную. Все, чем вы занимаетесь в этот день, способствует росту вашего благосостояния, улучшению качества жизни.
Спокойны и гармоничны отношения в семье, маловероятны разногласия и споры с теми, кто вам дорог. Прислушивайтесь к предложениям и идеям любимого человека – они окажутся весьма интересными, даже если реализовать их немедленно не удастся. Высок жизненный потенциал, можно не опасаться недомоганий.
Козерог
Вам без труда удастся покорить любые профессиональные высоты, продемонстрировав окружающим свои выдающиеся организаторские способности и иные таланты. Возможно получение интересных предложений, однако даже самые многообещающие из них едва ли позволят вам немедленно увеличить свои доходы. Не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами, постарайтесь сократить расходы, связанные с развлечениями и увеселительными поездками.
В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. Тем, кто хочет изменить ситуацию, начать придется с себя – соглашайтесь на компромиссы, прислушивайтесь к мнению близких, не будьте слишком резки в суждениях и высказываниях.
Водолей
Не торопитесь. Сегодня вы можете многого добиться, но усилия будут напрасными, если раз за разом менять свои планы, увлекаясь новыми идеями. Безусловно, в жизни происходит много интересного, но вы не сдвинетесь с места, если не выберете то дело, которое сейчас наиболее важно. Велик соблазн переложить на других решение финансовых вопросов и накопившихся домашних проблем, но следует помнить о том, что для достижения наилучшего результата ваше личное участие совершенно необходимо.
Точно также необходима и инициатива в личной жизни: перемены возможны, но именно вы должны сделать первый шаг. В отношениях с людьми младшего возраста избегайте безапелляционных заявлений, иначе и оглянуться не успеете, как прослывете домашним тираном.
Рыбы
Напряженность в отношениях с родственниками сделает этот день весьма неприятным. Возможно появление семейных проблем, решение которых потребует существенных расходов, некоторым придется расстаться с дорогими сердцу вещами. Высокая деловая активность, но действительно значительных успехов удастся достичь только при помощи влиятельных людей.
Велика вероятность романтических увлечений, новых знакомств. Влюбленные смогут наслаждаться общением, не опасаясь помех и препятствий, споров и разногласий. Этот день хорошо подходит для встреч со старыми друзьями и спокойного отдыха. Поездки будут не слишком удачными.