Хотите перемен? Сейчас – самое время! Читай гороскоп на 25 мая

Лев

Не приходится рассчитывать на то, что все будет даваться легко. Будьте готовы приложить усилия для достижения поставленных целей и обращайтесь за помощью только к тем, в чьей безусловной поддержке можете быть уверены. В этот день не следует брать на себя обязательства, обещать кому-то материальную поддержку. Крайне нежелательны далекие путешествия, к подготовке любой поездки нужно относиться очень серьезно.

Укрепляются семейные связи, поступают приятные известия от родственников. Собираясь провести время в большой компании, помните, что, находясь на виду, вы привлечете не только поклонников, но и недоброжелателей.

Дева

Работы будет много, но утомительной она едва ли покажется, поскольку достичь значительных успехов вы сможете без труда. Оптимизм и уверенность в себе помогут найти общий язык с новыми партнерами и преодолеть разногласия со старыми. Обстановка в деловом коллективе становится более доброжелательной, не доставляют хлопот недоброжелатели, погрузившиеся в собственные дела. Финансовая ситуация благоприятна, однако вы должны быть готовы к серьезным расходам.

Вы открыты для общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости, напоминают о себе случайные знакомые, которые некогда вызвали у вас симпатию. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения.

Весы

День романтических переживаний, которые будут столь же сильными, сколь и приятными. Вы способны на поступки, которые вызовут восхищение у окружающих, можете очаровать нового знакомого с первого взгляда, произвести неизгладимое впечатление на того, кто вам симпатичен. Оптимизм, чувство юмора и находчивость вам не изменят, и именно благодаря им препятствия будут преодолены легко, а проблемы решатся быстро.

В этот день вы сможете преодолеть любые профессиональные трудности самостоятельно, однако и от помощи коллег отказываться не стоит. Проблемы могут возникнуть лишь у тех, кто путает деловые и дружеские отношения.

Скорпион

День связан с профессиональными проблемами, вызванными снижением деловой активности. Вам быстро надоедают занятия, требующие концентрации внимания; к счастью, окружающие отнесутся к этому с пониманием, а ваши оригинальные идеи, смелые предложения и незабываемые шутки поднимут настроение всем. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать ранее запланированные покупки.

Прекрасный день для поездок, путешествий и экскурсий. Вряд ли кому-то удастся быть мрачным или необщительным, когда вы рядом – вирус оптимизма, жизнелюбия и веселья распространяется стремительно. Можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком планами на будущее.

Стрелец

События дня дадут немало поводов для радости. Не исключены приятные неожиданности, заманчивые предложения, исходящие от людей, с которыми приятно иметь дело. Появляется шанс добиться повышения по службе или сменить работу на новую, во всех отношениях более привлекательную. Все, чем вы занимаетесь в этот день, способствует росту вашего благосостояния, улучшению качества жизни.