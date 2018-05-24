Что творят?! Стриптизеры из Лас-Вегаса соблазняли жительниц Таллинна, пока их мужья сидели дома

Зал стонал, пищал, хохатал и бурно аплодировал. В ярких номерах участники стрип-шоу из Лас-Вегаса Chippendales изображали стрителей и спортсменов, а также представителей других профессий, которые должны будоражить женскую фантазию. Они феерически разрывали майки на груди и зашвыривали их в разгоряченный зал.

В течение всего шоу мускулистые парни выдергивали из зала ту или иную счастливицу. Под рев разгоряченной публики Лас-Вегасcкие кентавры выходили на охоту по всему залу. Самое главное – на загорелых красавцев можно было не только посмотреть, но и потрогать их... мускулы. Впрочем, и не только мускулы! Дамы визжали, краснели, робели, когда их приглашали на сцену, зато спускались с нее с видом победительниц. Еще бы: попасть в лапы к американским красавчикам, ей богу, в этот вечер хотела каждая!

ФОТО: Konstantin Sednev

Самое удивительное, что голые качки на сцене столичного концертного дома Alexela вовсе не выглядят пошло – невероятно, но, видимо, поэтому это стрип-шоу добилось мирового признания. А декорации, костюмы и световые спецэффекты – всему этому любой серьезный театр позавидует.