Бритни Спирс отказывается содержать всех шестерых детей бывшего мужа

Певица говорит, что это не ее проблема, что бывшему мужу нужны деньги на содержание шестерых детей (помимо сыновей Спирс у него есть еще четверо детей).

Источники сообщают, что Бритни крайне переживает из-за сложившейся ситуации.

«Она просто хочет, чтобы все решилось как можно скорее. Но сдаваться она не будет. Бритни беспокоится, что если согласится сейчас увеличить сумму алиментов, то кто ей даст гарантию, что Кевин на этом остановится и в следующий раз не потребует от нее еще больше денег?» — говорят они.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн ФОТО: DANNY MOLOSHOK / AP

Бывший же супруг Спирс полагает, что жертвы, на которые ему пришлось пойти (многочисленные судебные разбирательства по делу об опеке), — вполне убедительные причины для того, чтобы требовать большую компенсацию. Сам же он, по его словам, получает всего три тысячи долларов (впрочем, почему это должно волновать Бритни?), а этих денег для удовлетворения всех потребностей их с Бритни детей недостаточно.

К слову, сама Спирс, по словам близкого к ней источника, тратит на детей не больше той суммы, которую она ежемесячно платит бывшему мужу. Поэтому она уверена, что деньги, которые он требует, нужны ему для его семьи и других своих детей.

«По закону оба родителя должны вносить свой вклад в воспитание детей. Где вклад Федерлайна?» — говорит он.