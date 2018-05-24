Николь Кидман впервые станет бабушкой

С 1990 по 2001 год Николь Кидман состояла в браке с актером Томом Крузом. За время супружеской жизни возлюбленные усыновили двоих детей — Изабеллу Джейн и Коннора. Вот и на днях стало известно, что дочь актрисы собирается стать мамой.

Об этом сообщило издание In Touch. По их данным, 25-летняя Изабелла решила усыновить ребенка.

Сообщается, что Николь оплатила все консультации по вопросам усыновления. К слову, ранее Кидман не раз говорила, что для нее очень важно поддерживать связь с детьми.