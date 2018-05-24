чт, 24.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Николь Кидман впервые станет бабушкой

Николь Кидман впервые станет бабушкой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters

В семье голливудской актрисы Николь Кидман грядет пополнение. Знаменитость в скором времени станет бабушкой, пишет Хочу.уа.

С 1990 по 2001 год Николь Кидман состояла в браке с актером Томом Крузом. За время супружеской жизни возлюбленные усыновили двоих детей —  Изабеллу Джейн и Коннора. Вот и на днях стало известно, что дочь актрисы собирается стать мамой.

Об этом сообщило издание In Touch. По их данным, 25-летняя Изабелла решила усыновить ребенка. 

Сообщается, что Николь оплатила все консультации по вопросам усыновления. К слову, ранее Кидман не раз говорила, что для нее очень важно поддерживать связь с детьми.

Актриса воспитывает еще двух собственных дочерей — Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет от австралийского певца Кита Урбана.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ