Николь Кидман впервые станет бабушкой
24 мая 2018 г., 14:30
В семье голливудской актрисы Николь Кидман грядет пополнение. Знаменитость в скором времени станет бабушкой, пишет Хочу.уа.
С 1990 по 2001 год Николь Кидман состояла в браке с актером Томом Крузом. За время супружеской жизни возлюбленные усыновили двоих детей — Изабеллу Джейн и Коннора. Вот и на днях стало известно, что дочь актрисы собирается стать мамой.
Об этом сообщило издание In Touch. По их данным, 25-летняя Изабелла решила усыновить ребенка.
Сообщается, что Николь оплатила все консультации по вопросам усыновления. К слову, ранее Кидман не раз говорила, что для нее очень важно поддерживать связь с детьми.
Актриса воспитывает еще двух собственных дочерей — Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет от австралийского певца Кита Урбана.