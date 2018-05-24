Все об этом говорят: Яна Рудковская беременна

Очередной наряд дал повод поклонникам говорить о том, что Яна Рудковская снова беременна, пишет Хочу.уа.
Не раз 43-летняя Яна Рудковская говорила о том, что хочет дочь. Планы на еще одного ребенка у продюсера Димы Билана действительно есть, но пока что попытки были безрезультатны.
С Днём Рождения, дорогая Аллочка , с юбилеем Королева Моды @verberalla , как всегда все с изумительным вкусом от ковровой дорожки и до Dolce Vita Market и какие цветы вечера - ландыши и сирень , так что моё платье от @maisonvalentino дополнение к этому прекрасному вечеру , так как я знала все Секреты и тайны оформления вечера , которая делала моя Подруга и девушка которым делает мне все мероприятия - Лида Симонова @lidseventhouse , и мы вместе все это придумали, так как хотели чтобы у нашей Королева вечера в душе всегда была весна и её любимые цветы 💜 #verberdolcevita
Тем не менее, новый наряд Яны Рудковской снова дал повод говорить об интересном положении звезды. На днях в Москве поздравляли с днем рождения Аллу Вербер. На своей странице в Инстаграм Яна Рудковская опубликовала короткое видео с мероприятия. Конечно же, фолловеры начали задавать неудобные вопросы о том, не беременна ли Яна Рудковская.
Для нового выхода в свет знаменитая блондинка выбрала черное прозрачное платье с основой телесного цвета. Из-за фасона и фактуры ткани, судя по комментариям, многим показалось, что Яна Рудковская беременна.