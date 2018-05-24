Все об этом говорят: Яна Рудковская беременна

Не раз 43-летняя Яна Рудковская говорила о том, что хочет дочь. Планы на еще одного ребенка у продюсера Димы Билана действительно есть, но пока что попытки были безрезультатны.

Тем не менее, новый наряд Яны Рудковской снова дал повод говорить об интересном положении звезды. На днях в Москве поздравляли с днем рождения Аллу Вербер. На своей странице в Инстаграм Яна Рудковская опубликовала короткое видео с мероприятия. Конечно же, фолловеры начали задавать неудобные вопросы о том, не беременна ли Яна Рудковская.