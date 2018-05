Все об этом говорят: Яна Рудковская беременна

С Днём Рождения, дорогая Аллочка , с юбилеем Королева Моды @verberalla , как всегда все с изумительным вкусом от ковровой дорожки и до Dolce Vita Market и какие цветы вечера - ландыши и сирень , так что моё платье от @maisonvalentino дополнение к этому прекрасному вечеру , так как я знала все Секреты и тайны оформления вечера , которая делала моя Подруга и девушка которым делает мне все мероприятия - Лида Симонова @lidseventhouse , и мы вместе все это придумали, так как хотели чтобы у нашей Королева вечера в душе всегда была весна и её любимые цветы 💜 #verberdolcevita

